الشرطة تحضر إجتماع مجلس إدارة نادي النصر بسبب منع عضو مجلس من الحضور

شهد إجتماع مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بمصر الجديدة حضور الشرطة لإثبات واقعة منع عضو مجلس إدارة نادي النصر أحمد الأحمر من حضور إجتماع المجلس الذي كان منعقد مساء أمس الثلاثاء.

وحرر أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر محضر إثبات حالة بحضور شرطة قسم النزهة لمقر نادي نادي النصر الرياضي بعدما تم منعه من حضور إجتماع مجلس إدارة النادي المنعقد في الثامنة والنصف مساء يوم أمس الثلاثاء.

وفوجىء عضو مجلس إدارة نادي النصر أحمد الأحمر برفض القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي النصر حضوره لإجتماع مجلس إدارة النادي رغم التواجد وفقا لدعوة مجلس الإدارة المرسلة عقب جروب "الواتس أب" وفقا لقرار مجلس الإدارة ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وقام أحمد الأحمر بعمل محضر إثبات حالة بإستدعاء قسم شرطة النزهة الذي حضر لمقر النادي وأثبت منع حضوره لإجتماع مجلس الإدارة حيث قدم عضو المجلس المستندات الدالة على أحقيته في حضور إجتماعات المجلس بناء على الخطابات المسجلة التي أرسلها للمدير التنفيذي لنادي النصر ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت المستندات المقدمه أنه يوم 1 يونيو 2024 أرسل خطاب مسجل بعلم الوصول بالإعتراض على إجراءات انعقاد اجتماع مجلس الإدارة رقم 34 بتاريخ 1 يونيو 2024 ، وفي يوم 3 يوليو خطاب أخر بالإعتراض على إجراءات انعقاد اجتماع مجلس الإدارة رقم 35 بتاريخ 6 يوليو 2024 ، وفي يوم 3 أغسطس خطاب أخر بالإعتراض على إجراءات انعقاد مجلس الإدارة رقم 36 بتاريخ 3 أغسطس 2024

وتقدم بشكوى بتاريخ 19 سبتمبر 2024 للسيد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ، وشكوى بتاريخ 1 أكتوبر 2024 للسيد رئيس قطاع الرياضة بالإعتراض على إجراءات انعقاد اجتماعات مجلس إدارة نادي النصر وذلك لمخالفة نص المادة 39 من لائحة النظام الأساسي في إجراءات الدعوة لإجتماعات مجلس الإدارة وتعمد إخفاء المستندات والمذكرات الخاصة بالإجتماعات وهو ما يخالف نص لائحة النظام الأساسي.

وكان أحمد الأحمر تقدم بشكوى رسمية لوزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة إعتراضا على إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنادي النصر المقرر إقامتها يوم 7 نوفمبر القادم.

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