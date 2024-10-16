نضال أبو لطيف ينضم إلى TeKnowledge لتسريع توسّعها العالمي

أعلنت "تكنوليدج" TeKnowledge، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المتخصّصة بالتدريب والاستشارات والخدمات المُدارة في عالم التكنولوجيا، عن تعيين نضال أبو لطيف في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والتحوّل، وهو ما يمثّل خطوة جوهرية في الاستراتيجية الطموحة للشركة والهادفة إلى تحقيق النمو والتوسّع. وينضم نضال إلى شركة "تكنوليدج" TeKnowledge وإلى فريق القيادة التنفيذية فيها لممارسة مهامه في مجالي الايرادات والتحوّل على المستوى العالمي.

وقالت الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة "تكنوليدج" TeKnowledge أيلين أولكينز: "نشعر بالحماسة بينما نرحّب بانضمام نضال إلى فريق العمل. إن قيادته الثاقبة وقدرته التي أثبتت فعاليتها على دفع الابتكار قُدما وتشكيل فرق العمل التي تركز على العملاء، هي بالتحديد ما نحتاج إليه لتسريع النموّ في المرحلة المقبلة. إن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها نضال في مساعدة وتوجيه الحكومات والمؤسسات في مرحلة التحوّلات المعقدة وتحديات الأمن الرقمي، تجعله وبشكل فريد من نوعه، في الموقع المناسب لقيادة الجهود التي نبذلها. ولا شك إن خبرته على مستوى التحوّل في مجال تجارب العملاء، والتحوّل الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي فضلا عن مهاراته التقنية، ستضمن لنا تقديم حلول تحقّق نتائج ذات أثر كبير وتضمن النجاح لعملائنا حول العالم.

أما نضال فقال حول دوره وتعيينه في المنصب الجديد: "يُسعدني الانضمام إلى "تكنوليدج" TeKnowledge والمساهمة في رحلتها المتواصلة في عالم الابتكار. أتطلع قدما لمساعدة عملائنا وكل الشركاء على تفعيل أقصى طاقاتهم وامكاناتهم. إن الانضمام إلى "تكنوليدج" TeKnowledge سيسمح لنا بتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول أمن رقمي من الدرجة الأولى، وتمكين الأفراد والمؤسسات من خلال برامج تدريب على المستوى الوطني لدعم رحلتهم الرقمية. إن تركيزنا على جعل العملاء في جوهر اهتماماتنا سيكون بمثابة "البوصلة" التي توجّه أعمالنا بينما نقدم خدمات تتمتع بقيمة استثنائية".

تتعاون شركة "تكنوليدج" TeKnowledge مع الحكومات والشركات ومورّدي التكنولوجيا لمساعدتهم في التقدم وتحقيق النجاح على مستوى كامل "خارطة" العالم الرقمي، من خلال التعامل مع تعقيداتها وتحدياتها وتقديم الحلول المناسبة. وبدعم من فريق عملها العالمي الذي يتخطى عدده 6 آلاف خبير، فإن الشركة تعدّ شريكا عالميا موثوقا به في مجال الخدمات والتدريب الرقمي بالنسبة لأكبر مورّدي التكنولوجيا حول العالم. وهي تتعامل مع أكثر من 100 ألف حالة تقنية شهريا وتقدم الحلول لأكثر من 14 ألف حادثة سيبرانية سنويا من خلال 19 مركز خدمات حول العالم.

ينضم نضال إلى شركة "تكنوليدج" TeKnowledge مع خبرة تزيد عن عقدين من الزمن في قيادة شركة أڤايا، حيث قاد بنجاح مبادرات النمو والتحّول. ونضال يشتهر بنهجه الذي يركز على العملاء ويضعهم على رأس الأولويات، وبالتزامه تسخير التكنولوجيا لتحقيق التأثير الإيجابي. وقد حظي بتقدير واسع نظرا لمساهماته التي حققت تألقا على مستوى التحوّل في قطاع التكنولوجيا. وقبل انضمامه إلى أڤايا، تولّى نضال مناصب قيادية في شركتي "آي تي أند تي" AT&T و"أن سي آر" NCR.

ومؤخرا، اندمج كل من "سايتك سيكيوريتي" Cytek Security و"تك اكسبرتس" Tek Experts و"ايليفايت" Elev8 لإطلاق "تكنوليدج" TeKnowledge، وهو ما ساهم في توحيد نقاط قوتهم الجماعية ضمن علامة تجارية واحدة موحّدة تقدم خدمات التحول الرقمي الشاملة.