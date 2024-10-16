ختام البطولة الدولية لمصارعة الاستسلام (ADCC) بنادي الجزيرة

اختتمت البطولة الدولية لمصارعة الاستسلام (ADCC)، والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الجيجيتسو المصري، بنادي الجزيرة ،وبتنظيم من تراي فاكتوري.



شهدت البطولة مشاركة واسعة من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات، بحضور مجلس إدارة نادي الجزيرة.



تأتي هذه البطولة ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والدولية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الفعاليات إلى دعم مختلف الرياضات، وتطوير مهارات اللاعبين المصريين في المنافسات العالمية، إلى جانب الترويج للسياحة الرياضية.



تُعد هذة البطولة من أبرز الفعاليات في رياضة الجيجيتسو ومصارعة الاستسلام، استقطبت نخبة من الرياضيين المحليين والدوليين، في أجواء حماسية جمعت بين التحدي والروح الرياضية.



وقد أعرب المشاركون والحضور عن إعجابهم بالتنظيم المتميز ومستوى المنافسة العالي، مما يعكس قدرة مصر على استضافة فعاليات رياضية عالمية تسهم في تعزيز مكانتها على خارطة الرياضة الدولية.