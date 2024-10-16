16 ميداليه لمنتخب التايكوندو في 72 ساعة ببطولتى كأس الرئيس ومابولا المفتوحة بغينيا الاستوائية

انهي منتخب مصر للتايكوندو مشاركته فى بطولتى كأس الرئيس وبطولة مالابو المفتوحة فئة G2 استضافتهم غينيا الاستوائية مابين الفترة من 12 وحتى 16 اكتوبر الجاري

واستطاع منتخب التايكوندو فى حصد 16 ميدالية متنوعة فى البطولتين حيث حقق المنتخب 8 ميداليات فى بطولة كأس الرئيس عن طريق ذهبيات ملك عرابي وليلي شريف ومعتز بالله عصام بالاضافة الى فضيتين لايه شحاته ومحمد عبده وثلاثة برونزيات عن طريق يحيي حسن وشهد سامي ورامي عيسى

وحقق المنتخب ايضا 8 ميداليات فى بطولة مالابو المفتوحة بواقع 4 ميداليات ذهبية عن طريق ليلي شريف وايه شحاتة وعمر السرسي ومعتز بالله عاصم بالاضافة الى ثلاث فضيات كانت من نصيب يحيي حسن وملك عرابي ورامي عيسي وبرونزية وحيده عن طريق شهد سامي