إي آند بيزنس تستعرض حلولها المبتكرة في جيتكس 2024

أعلنت إي آند بيزنس التابعة لشركة إي آند مصر، المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تواجدها بشكلها الجديد خلال فعاليات معرض جيتكس GITEX الذي يُعقد في دبي من 14 إلى 18 أكتوبر.

تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية إي آند بيزنس التي تعتمد على تقديم أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها من خلال تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.

وتأتي مشاركة إي آند بيزنس في هذا الحدث في إطار تحول الشركة الأم إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تقدم مجموعة شاملة من الحلول، بدءًا من البنية التحتية التكنولوجية، وصولًا إلى الحلول البرمجية المتخصصة. حيث تُركز إي آند بيزنس على تطوير حلول تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق، مع التركيز على الابتكار والتميز في الخدمة.

ومن المقرر أن توقع إي آند بيزنس خلال فعاليات المعرض العديد من عقود الشراكة مع مجموعة متنوعة من الشركات المحلية والدولية، مما يعكس التزام إي آند بيزنس بتوسيع نطاق شراكاتها وتعزيز تواجدها في السوق التكنولوجي. بالإضافة إلى عرض أحدث مشاريعها وحلولها، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والامن السيبرانى، والحلول السحابية، مما سيمكن العملاء من الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين أداء أعمالهم. كما ستستعرض إي آند بيزنس النسخة التجريبية لتطبيقها الجديد "انستابيزنس

Instabusiness" و الذي يتوقع أن يحدث تغييرا شاملا في استخدامات الشركات لخدمات إي آند بيزنس بوسيلة سهلة و ميسرة، مع الاستفادة من خدمات و مميزات متعددة على التطبيق. و أخيرا ستستعرض إي آند بيزنس الموقع الاليكتروني المجدد كليا الخاص بها، و يشمل مضمونا مختلفا يشكل ما تراه الشركة مستقبلا لإدارة الشركات لأعمالها في ظل التغييرات التكنولوجية الثورية التي يشهدها عالم الأعمال.

عبر المهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاعات الاعمال لشركة إي آند مصر عن سعادته بالمشاركة في معرض معرض جيتكس دبي. وقال: "يعد المعرض منصة عالمية رائدة تجمع تحت سقف واحد أبرز الابتكارات التكنولوجية، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث الهام الذي يتيح لنا الفرصة لتعزيز شراكاتنا واستعراض قدراتنا التقنية".

وأضاف: “نؤمن في إي آند بيزنس بأن التكنولوجيا هي محرك رئيسي للنمو والابتكار. لذلك، نعمل على تطوير حلول رقمية متكاملة تُسهم في تحسين الأداء وتسهيل التحول الرقمي لعملائنا بما يلبي احتياجاتهم ودعم أعمال الشركات لتحقيق أهدافها بكفاءة”.