Lexar تعرض مجموعة من حلول الذاكرة الأسرع والأقوى بجيتكس 2024

أعلنت شركة ليكسر، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال حلول الذاكرة والتخزين، أن معرض منتجاتها في جيتكس جلوبال 2024 سوف يضم مجموعة من حلول الذاكرة الأكثر متانة ورفعاً وسرعة في العالم والتي تتميز جميعها بسعات هائلة وسرعات مذهلة، ومخصصة بمميزاتها تلك للمصورين المحترفين ومصوري الفيديو وممارسي الألعاب ومبدعي المحتوى في المنطقة.



الجدير بالذكر أن جيتكس جلوبال 2024، الحدث التقني الأكبر في العالم، سوف يقام في الفترة مابين 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

قال فيصل عبيدة، المدير العام ومدير التسويق العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة ليكسر: "أود أن أؤكد لكم أن معرض منتجاتنا المذهل في جيتكس يعكس تركيزنا المستمر على البحث والتطوير، كما يجسد التزامنا العميق بالاستمرار في طرح حلول ذاكرة مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لجميع المستخدمين في العصر الحالي. كما أؤكد أن جميع تصاميم منتجات ليكسر تمر بالعديد من الاختبارات المكثفة في مختبرات الجودة الخاصة بنا، والتي تضم أكثر من 1,100 جهازاً رقمياً، لضمان الأداء والجودة والتوافق والموثوقية".

تتضمن سلسلة Lexar ARMOR، التي تعتبر أول بطاقات ذاكرة في العالم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316، تتضمن بطاقات GOLD SD UHS-II و SILVER PRO SD UHS-II، وتتميز البطاقتان بالحماية بغلاف من الفولاذ عالي الجودة، مايجعلهما مقاومتين للماء والغبار والانحناء وفق معيار IP68، مما يجعلهما مثاليتين للتصوير في الأماكن الخارجية، ويتوفر منهما إصداران: الذهبي والفضي المتميزان بسرعات قراءة تصل إلى 280 ميجابايت/ثانية.

ومن المعروف أن البطاقات تختلف من حيث سرعة الكتابة، فتصل سرعة الكتابة في بطاقة Silver Pro إلى 160 ميجابايت/ثانية، بينما تقدم بطاقة Gold سرعة كتابة تصل إلى 205 ميجابايت/ثانية. وتتوفر بطاقات Lexar Armor Gold و Silver Pro SD بسعات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

وتعرض ليكسر في هذه النسخة من جيتكس جلوبال بطاقة

Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B Card، التي تعتبر أسرع بطاقة ذاكرة في العالم، حيث تتميز بسرعات رائدة تصل إلى 3,700 ميجابايت/ثانية للقراءة، و3,400 ميجابايت/ثانية للكتابة.

من أبرز المعروضات الأخرى في جناح ليكسر هذا العام القرص الصلب المحمول SL500 SSD، الذي يعد أحد أنحف أقراص SSD في العالم، حيث يبلغ سمكه 4.8 ملم (0.2 بوصة) وحجمه تقريباً بحجم بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان، كما يزن 43 جراماً فقط (1.5 أونصة)، وبالنسبة لأجهزة USB 3.2 Gen2x2 يقدم القرص سرعات قراءة تصل إلى 2,000 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة تصل إلى 1,800 ميجابايت/ثانية.

أضاف عبيدة:"إن مشاركتنا في جيتكس جلوبال تعكس بما لايدع للشك مجالاً التزامنا بنقل مستقبل حلول الذاكرة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولدينا قدر كبير من الحماس لعرض بطاقة الذاكرة الأولى في العالم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمتمثلة في سلسلة Armor، والقرص الصلب المحمول المدمج SL500، إضافة إلى حلول التخزين المبتكرة الأخرى المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتميزة للمستخدمين، والتي تقدم أيضاً لعملائنا في المنطقة أداءً وقيمة ليس لهما مثيل".

نظرة عامة على منتجات ليكسر الأخرى في جيتكس جلوبال

بطاقات الذاكرة: تتضمن مجموعة ليكسر من بطاقات الذاكرة أيضاً CFexpress 4.0 و SD 8.0، كما تستخدم ليكسر تقنية PCIe 4.0 من الجيل التالي لعرض أربع بطاقات ذاكرة CFexpress 4.0 جديدة، وهي TYPE-B DIAMOND و GOLD و SILVER و TYPE-A GOLD، وتتميز جميعها بسرعات قراءة وكتابة مذهلة وسعات تصل إلى 4 تيرابايت، مما يتيح التصوير السلس والرائع للفيديوهات بدقة K8 RAW.

كما تتميز بطاقة SD8.0،Lexar Professional GOLD PRO SDXC Express Card، بسرعات قراءة تصل إلى 1,700 ميجابايت/ثانية - أي أكثر من 5 أضعاف سرعة بطاقات .SD4.0

أقراص SSD المحمولة: تقدم ليكسر القرص المحمولLexar Professional Go Portable SSD مع Hub والذي يعد ثورة في عالم الأقراص المحمولة من حيث سعته التي تصل إلى 1-2 تيرابايت ما يجعله مناسباً لتصوير الفيديوهات بسلاسة بالغة. كما يتميز هذا القرص بإمكانية حمله ونقله حيث يمكن استخدامه بمفرده أو مع Hub لإضافة الإضاءة والميكروفونات ومصدر الطاقة. وتأتي البطاقة USB 3.2 Gen 2 SSD بسرعات قراءة وكتابة مذهلة تصل إلى 1,050 ميجابايت/ثانية، و1,000 ميجابايت/ثانية توالياً، مما يتيح تصوير فيديوهات ProRes بدقة 4K وبمعدل 60 إطاراً في الثانية مباشرة على هاتف آيفون 15 بروماكس، والعديد من الأجهزة الأخرى.



كما تقدم ليكسر الجيل الثاني من ذاكرة التخزين Lexar ARES RGB تحت اسم DDR5 للحواسيب المكتبية. هذه الذاكرة سلسلة حصرية تحتوي على شرائح DRAM عالية الجودة من SK hynix وتتميز بسرعات مذهلة في نقل البيانات تصل إلى 8,000 ميجا في الثانية، ويتميز تصميمها الخارجي المحسن بمزيج من العناصر الكلاسيكية والعصرية.

كما ستطلق ليكسر أيضاً العلامة التجارية الجديدة 'pexar' ومنتجها "إطار الصور الرقمي pexar"، الذي يتميز بشاشة ممتازة بدقة 2K المضادة للتوهج ويعد هذا الإطار ذكياً إذ يعمل عبر الواي فاي، ويعمل كألبوم صور يمكن لأفراد العائلة مشاركته معاً، لذا يمكن أن يعد هدية مثالية للأحباء.

كما ستقدم ليكسر في هذه النسخة من جيتكس جلوبال، نشاطًا تفاعلياً متميزاً لجميع الزوار تحت شعار "اصنعها بنفسك" حيث سيتمكن الزوار من صنع أقراص USB بأنفسهم والتي يمكنهم الاحتفاظ بها مجاناً.

اختتم عبيدة كلامه قائلاً: "رسخت ليكسر وجودها القوي في صناعة التصوير في المنطقة على مر السنين، وحصدت سبع جوائز من جوائز Red Dot للتصميم المبتكر والتميز في العام 2024، وجائزتين متتاليتين من جوائز تيكنيكال إيماج بريس أسوسييشان (TIPA) لأفضل وسائط تخزين، مما يؤكد التزامنا بالتركيز على توسيع ومد حدود التكنولوجيا والتصميم الاستثنائي لجميع منتجاتنا. وأود التأكيد على أننا نبني بشكل نشط وباحترافية كبيرة مجتمعاً احترافياً يضم العديد من المصورين المحترفين ومصوري الفيديو ومبدعي المحتوى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والذين يتشاركون رؤاهم الإبداعية من خلال ورش عمل ومنتديات تفاعلية".