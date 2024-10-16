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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نبيل عيسى يخوض السباق الرمضاني مع ريهام حجاج في "كونترول"

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ الفنان نبيل عيسى تصوير أجدد أعماله الدرامية "كونترول"، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويشارك نبيل عيسى في بطولة المسلسل مع النجمة ريهام حجاج، والعمل من تأليف أيمن سلامة، والمخرج أحمد صالح، وينشغل حاليا في تصوير أولى مشاهده على أن يدخل به في منافسات الدراما الرمضانية للعام المقبل.


ويغير نبيل عيسى جلده الفني خلال بطولة المسلسل المنتظر الذي يظهر خلاله بشخصية غير معتادة عن أعماله السابقة، كما يخوض خلاله مغامرة الدراما الرمضانية القصيرة نسبيا عبر 15 حلقة لأول مرة.

 

ويعيش نبيل عيسى حاليا انتعاشة فنية في مشواره الدرامي بانشغاله في التحضير والانتهاء من تصوير ثلاثة أعمال فنية مختلفة، من بينها مسلسلين وفيلم سينمائي.


ويعود نبيل عيسى لعالم الدراما التلفزيونية بعد النجاح الكبير الذي لاقى آخر مسلسلاته "ماتيجي نشوف"، الذي جمع في بطولته بينه ولين هنا شيحة وطارق صبري، كما يعيده لساحة المسلسلات القصيرة بعد تصدره تريند السوشيال ميديا عقب شخصيته المميزة في مسلسل الغرفة 207، بصحبة محمد فراج وريهام عبد الغفور.

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