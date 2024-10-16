YouTube يضيف عددًا كبيرًا من التعديلات

أعلنت شركة YouTube للتو عن حوالي عشرين تعديلًا وتحديثًا لتطبيق الهاتف المحمول ومشغل الويب وتطبيق التلفزيون.

العديد من هذه التحديثات غير مهمة، لذا دعنا نستعرض التحديثات التي من المحتمل أن تغير طريقة استخدام الأشخاص للخدمة.

أصبحت تعديلات السرعة أكثر تفصيلاً. ستكون هناك الآن سرعة تشغيل قابلة للضبط بدقة، مع تعديلات بزيادات قدرها 0.05. قبل هذا التغيير، كانت خيارات التعديل مقيدة بزيادات قدرها 0.25. قصة حقيقية. لقد شاهدت YouTube حصريًا بسرعة 0.75 لمدة عامين تقريبًا والآن كلما تحدث الناس بسرعة عادية أشعر بالإرهاق الشديد. أوقات سعيدة!

سيحصل مشغل الفيديو الصغير على الهاتف المحمول على بعض الميزات الجديدة.

سيتمكن المشاهدون من تغيير حجم المشغل وتحريكه حسب الرغبة. تقول شركة YouTube إن هذا "مثالي لأولئك الذين يحبون البحث عن المزيد من مقاطع الفيديو لإضافتها إلى قوائم الانتظار الخاصة بهم أثناء مشاهدة مقطع فيديو بالفعل".



تحصل قوائم التشغيل على مظهر عصري. هناك ميزة قائمة تشغيل تعاونية جديدة. يمكن للمستخدمين إرسال رمز الاستجابة السريعة أو رابط ويب لدعوة الأصدقاء والعائلة للمساعدة في قائمة تشغيل معينة. ستكون هناك قريبًا ميزة التصويت، للسماح لك ولأصدقائك باختيار أفضل تشكيلة. حتى أن يوتيوب يقدم صورًا مصغرة مخصصة لهذه القوائم.

يحصل مستخدمو يوتيوب القياسيون على إمكانية الوصول إلى Sleep Timer، بعد أن اختبرت الشركة الميزة مع الأعضاء المميزين في وقت سابق من هذا العام. هذا هو بالضبط ما يبدو عليه. إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون النوم على نغمات عذبة لمقابلة نعوم تشومسكي من عام 1995، فإن المؤقت سيضمن إيقاف تشغيل YouTube في مرحلة ما.



يحصل YouTube TV على واجهة مستخدم محدثة للمقاطع القصيرة، والتي قد تكون مفيدة لأن هذا المحتوى لا يتوافق دائمًا مع شاشات التلفزيون. بالمناسبة، يمكن الآن تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة لمدة تصل إلى ثلاث دقائق، لذا فهي لا ترقى إلى مستوى اسمها.

أخيرًا، تعمل المنصة على جلب الشارات إلى كل من YouTube وYouTube Music. يجب عليك جمعها جميعًا، أو أيًا كان. تبدأ معظم هذه الأدوات في الظهور اليوم، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أيام قبل أن يتم تحديث حسابك على YouTube. أنت تعرف ما يجب عليك فعله.