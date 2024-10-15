إنستجرام تقدم بطاقات الملف الشخصي لمساعدة المستخدمين على إيجاد أصدقاء جدد

أعلنت إنستجرام اليوم أنها ستسمح للمستخدمين بإعداد "بطاقات الملف الشخصي"، وهي طريقة جديدة لمساعدة المستخدمين العاديين والمبدعين على حد سواء على "تكوين صداقات جديدة على إنستجرام". ستحتوي بطاقات الملف الشخصي على جانبين وقد تتضمن أشياء مثل صور ملفك الشخصي أو روابط لمواقعك أو موسيقى أو رمز QR ليقوم الآخرون بمسحها ضوئيًا. يمكن أن تكون خلفية البطاقة أيضًا صورة تحبها.

تم تصميم بطاقات الملف الشخصي هذه لمساعدة المستخدمين على مشاركة الملفات الشخصية دون كتابة أسماء المستخدمين الخاصة بهم. بالطبع، يمكن أن تكون وسيلة للإبداع أيضًا، حيث يمكن لبطاقة فريدة أن تجذب انتباه الأشخاص ذوي الاهتمامات المتشابهة. يمكن للمبدعين أيضًا مشاركتها مع العلامات التجارية أو المبدعين الآخرين، وعرض التعاون.

يتبع هذا التغيير التحديث الذي تم إصداره في أواخر أغسطس، والذي يسمح للمستخدمين بإضافة الأغاني إلى ملفاتهم الشخصية. والأفضل من ذلك كله، يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم البدء في إنشاء بطاقات الملف الشخصي الآن.