iPad mini 7 يتفوق على Apple Intelligence

تعرف على الجيل السابع من iPad mini من Apple. بعد أكثر من ثلاث سنوات من إصدار سابقه، يضيف الجهاز اللوحي الجديد شريحة A17 Pro أسرع والتي كانت موجودة في الأصل في سلسلة iPhone 15 Pro مع دعم Apple Intelligence، ومساحة تخزين أكبر للمبتدئين ودعم Apple Pencil Pro.

يتمتع iPad mini 7 بنفس حجم الشاشة 8.3 بوصة مثل الطراز السابق ودقة 2266 × 1488 متطابقة عند 326 بكسل لكل بوصة.

لسوء الحظ، يظل معدل التحديث متواضعًا عند 60 هرتز؛ مما يمكننا أن نقوله، فإن الشاشة مطابقة لتلك الموجودة في سابقتها. تظل أبعادها دون تغيير أيضًا.

لا تزال الكاميرا الأمامية في وضع عمودي، وهو أمر منطقي لجهاز بهذا الحجم، ويبدو أن الكاميرات الأمامية والخلفية لم تتغير عن iPad mini السابق.

بدون أي ترقيات كبيرة في التصميم، فإن هذا التحديث يتعلق أكثر بما بداخله. تتيح شريحة A17 Pro للجهاز اللوحي الجديد استخدام ميزات Apple Intelligence مثل Siri الأكثر ذكاءً وأدوات الكتابة وImage Playground وGenmoji. كما تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت في الطراز الأساسي، أي ضعف سعة طراز 2021. يوجد أيضًا خيار تخزين 512 جيجابايت لأول مرة.

يصل iPad mini الجديد في 23 أكتوبر ويبدأ سعره من 499 دولارًا أمريكيًا لسعة تخزين 128 جيجابايت.