الصين عن مزاعم تسللها إلى البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة: "مهزلة سياسية"

نفت الصين مزاعم الحكومة الأمريكية ومايكروسوفت بأن مجموعة قرصنة ترعاها الدولة تسمى Volt Typhoon تسللت إلى البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وفقًا لبلومبرج.

ووصف مركز الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بفيروسات الكمبيوتر في البلاد هذه المزاعم بأنها "مهزلة سياسية" دبرها مسؤولون أمريكيون في تقرير جديد.

كما ورد أنه استشهد بأكثر من 50 خبيرًا في الأمن السيبراني وافقوا الوكالة على عدم وجود أدلة كافية تربط Volt Typhoon بالحكومة الصينية.

وعلاوة على ذلك، قالت الوكالة الصينية إن الولايات المتحدة هي التي تستخدم "قوات الحرب السيبرانية" لاختراق الشبكات وإجراء جمع المعلومات الاستخباراتية، حتى أنها اتهمت الولايات المتحدة باستخدام أداة تسمى "Marble" يمكنها إدراج سلاسل أكواد باللغتين الصينية والروسية لتأطير الصين وروسيا لأنشطتها.

أبلغت شركة مايكروسوفت ووكالة الأمن القومي (NSA) لأول مرة عن Volt Typhoon في مايو 2023. وقالتا إن المجموعة قامت بتثبيت برامج ضارة للمراقبة في أنظمة "حاسمة" في جزيرة غوام وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة وكان لديها إمكانية الوصول إلى تلك الأنظمة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية.

في فبراير من هذا العام، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا استشاريًا لمنظمات البنية التحتية الحيوية بأن الجهات الفاعلة السيبرانية التي ترعاها الدولة من الصين "تسعى إلى وضع نفسها مسبقًا على شبكات تكنولوجيا المعلومات لشن هجمات إلكترونية تخريبية أو مدمرة".

وقالت الوكالات الأمريكية إن Volt Typhoon تسلل إلى وزارة الطاقة الأمريكية ووكالة حماية البيئة الأمريكية بالإضافة إلى وكالات حكومية مختلفة في أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا. لا يتصرف Volt Typhoon مثل المهاجمين السيبرانيين ومجموعات التجسس الأخرى.

لم يستخدم البرامج الضارة التي قام بتثبيتها لمهاجمة أي من أهدافه - على الأقل ليس بعد. وتعمل المجموعة على "الإعداد المسبق" بحيث يمكنها تعطيل وظائف البنية التحتية الحيوية عندما تريد ذلك، وهو ما تعتقد الحكومة الأميركية أنه "في حالة حدوث توترات جيوسياسية محتملة و/أو صراعات عسكرية" مع الولايات المتحدة.