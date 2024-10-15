مهمة يوروبا كليبر في طريقها إلى كوكب المشتري

أطلقت وكالة ناسا مركبتها الفضائية يوروبا كليبر، وهي الأكبر على الإطلاق التي بنتها لمهمة متجهة إلى كوكب آخر، على متن صاروخ فالكون هيفي من إنتاج سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وأكد مراقبو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة أن يوروبا كليبر انفصلت بنجاح عن المرحلة الثانية من الصاروخ ونشرت بالفعل صفيفين شمسيين يحيطان بجسمها الرئيسي.

والآن، بدأت المركبة الفضائية رحلتها التي تبلغ 1.8 مليار مليون يوروبا، أحد أقمار المشتري وأحد أكثر العوالم الصالحة للحياة خارج كوكبنا، والتي ستستغرق خمس سنوات ونصف للوصول إليها.

لن تتجه يوروبا كليبر مباشرة إلى كوكب المشتري - بل ستحلق بدلاً من ذلك بالقرب من المريخ، وفي عام 2026، بالقرب من الأرض لاستخدام جاذبية الكوكبين لتعزيز زخمها.

وتتمثل خطة ناسا في استخدام هذا الزخم لدفع المركبة الفضائية نحو النظام الشمسي الخارجي. يحتوي يوروبا على غلاف جليدي سميك يقدر سمكه بحوالي 10 إلى 15 ميلاً، ويغطي محيطًا من المياه المالحة قد يحتوي على ضعف كمية المياه في محيطات كوكبنا مجتمعة. ونظرًا لأن العلماء يعتقدون أن الحياة على كوكبنا نشأت من المحيط، فقد يستضيف يوروبا أيضًا مركبات عضوية ويحتوي على مصادر للطاقة.

قالت ساندرا كونلي، نائبة المدير المساعد في مديرية بعثات العلوم في وكالة ناسا: "يعتقد العلماء أن يوروبا لديه ظروف مناسبة تحت سطحه الجليدي لدعم الحياة. وتتمثل ظروفه في الماء والطاقة والكيمياء والاستقرار".

عند الوصول إلى يوروبا في عام 2031، ستحلق كليبر بالقرب من القمر 49 مرة، لتقترب من سطحه على مسافة 16 ميلاً. جهزت وكالة ناسا المركبة الفضائية بتسعة أجهزة، بما في ذلك رادار اختراق الجليد وكاميرات وجهاز حراري، موضوعة داخل قبو مصنوع من التيتانيوم والألمنيوم لحمايتها من الإشعاع الشديد الذي ينتجه كوكب المشتري. ستشغل المركبة كليبر أجهزتها في نفس الوقت كلما مرت بالقمر للتحقيق في مدى سمك الغلاف الخارجي لأوروبا ومدى عمق المحيط تحت كل هذا الجليد. ستبحث أيضًا عن مناطق ذات جليد أكثر دفئًا وتجد أي أعمدة من بخار الماء يمكن أن تهرب من الغلاف الجليدي لأوروبا.