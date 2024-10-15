جوجل تتجه إلى الطاقة النووية للمساعدة في تشغيل محرك الذكاء الاصطناعي

تتجه جوجل إلى الطاقة النووية للمساعدة في تشغيل محرك الذكاء الاصطناعي.

يوم الاثنين، قالت الشركة إنها ستشترك مع شركة كايروس باور الناشئة لبناء سبعة مفاعلات نووية صغيرة في الولايات المتحدة.

تستهدف الصفقة إضافة 500 ميجاواط من الطاقة النووية من المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) بحلول نهاية العقد.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول مفاعل بحلول عام 2030، مع وصول الباقي بحلول عام 2035.

إنها أول صفقة مؤسسية على الإطلاق لشراء الطاقة النووية من المفاعلات المعيارية الصغيرة. المفاعلات المعيارية الصغيرة أصغر من المفاعلات الحالية. يتم بناء مكوناتها داخل المصنع بدلاً من الموقع، مما يمكن أن يساعد في خفض تكاليف البناء مقارنة بالمصانع الكاملة.

ستحتاج كايروس إلى لجنة التنظيم النووي الأمريكية للموافقة على تصاريح التصميم والبناء للخطط.

وقد حصلت الشركة الناشئة بالفعل على موافقة على مفاعل تجريبي في تينيسي، مع تحديد موعد عبر الإنترنت لعام 2027.

وتقوم الشركة بالفعل ببناء وحدات اختبار (بدون مكونات الوقود النووي) في منشأة تطوير في ألبوكيركي، نيو مكسيكو، حيث تقوم بتقييم المكونات والأنظمة وسلسلة التوريد الخاصة بها.

ولم تعلن الشركات عن التفاصيل المالية للترتيب. وتقول جوجل إن هيكل الصفقة سيساعد في خفض التكاليف والحصول على الطاقة عبر الإنترنت في وقت أقرب.

كتب مايكل تيريل، المدير الأول للطاقة والمناخ في جوجل، في منشور على مدونة: "من خلال شراء الكهرباء من مفاعلات متعددة - ما يسميه الخبراء "دفتر أوامر" للمفاعلات - سنساعد في تسريع عمليات نشر المفاعلات المتكررة اللازمة لخفض التكاليف وإحضار تكنولوجيا Kairos Power إلى السوق بشكل أسرع، هذا جزء مهم من نهجنا لتوسيع نطاق فوائد التقنيات المتقدمة لمزيد من الناس والمجتمعات، ويبني على جهودنا السابقة".

أدى طفرة الذكاء الاصطناعي - والكمية الهائلة من طاقة مركز البيانات التي يتطلبها - إلى العديد من الصفقات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والصناعة النووية.

في سبتمبر، أبرمت شركة مايكروسوفت اتفاقية مع شركة كونستليشن إنيرجي لإعادة تشغيل وحدة من مصنع ثري مايل آيلاند في بنسلفانيا، وفي مارس، اشترت أمازون مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية من شركة تالين إنيرجي.