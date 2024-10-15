3 ألعاب Call of Duty تصل إلى Xbox Cloud Gaming قريبا

ستجلب Microsoft أحدث لعبة Call of Duty إلى Xbox Cloud Gaming في اليوم الأول.

ستتوفر Call of Duty: Black Ops 6 للبث المباشر لمشتركي Game Pass Ultimate في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في يوم إطلاقها، 25 أكتوبر.

ستصل Modern Warfare III و Call of Duty: Warzone إلى المنصة في نفس اليوم.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لعب ألعاب Call of Duty على منصة الألعاب السحابية من Microsoft.

كتب نائب رئيس Xbox لتجارب الألعاب والمنصات آشلي ماكيسك في منشور على المدونة: "سيتمكن أعضاء Game Pass Ultimate من الاستمتاع بلعبة Call of Duty في أماكن أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وأجهزة Samsung TV وAmazon Fire TV وأجهزة Meta Quest المحددة. وهذا يفتح المزيد من الطرق للعب Black Ops 6 بدءًا من اليوم الأول عند الإطلاق".

تمتلك Ubisoft حقوق بث ألعاب Activision بعد أن أبرمت Microsoft صفقة عام 2023 للحصول على موافقة تنظيمية على شرائها لصانع Call of Duty، لذا، يبدو أن Ubisoft قد رخصتها مرة أخرى لشركة Microsoft (ويمكنها القيام بذلك مع منصات سحابية أخرى).

ستحتوي Call of Duty: Black Ops 6 على حملة كاملة في أوائل التسعينيات. ستضيف اللعبة omnimovement، خيار الحركة السلس الجديد الذي يتيح لك الركض والانزلاق والغوص في أي اتجاه. "كما أن هناك ميزة جديدة وهي Supine Prone، "القدرة على الدوران أثناء الاستلقاء"، والتي تصفها Activision بأنها تضيف المزيد من حرية الحركة والمرونة التكتيكية. ستمتد خرائطها عبر الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وروسيا والولايات المتحدة.

Modern Warfare III هي الجزء الذي صدر العام الماضي، والذي وصل إلى Game Pass في يوليو. إنها واحدة من أقل الألعاب تصنيفًا في تاريخ الامتياز، وهي تكملة مباشرة لـ Modern Warfare II. تدور أحداث اللعبة حول وحدة عمليات خاصة تتعقب مجرم الحرب الروسي المتطرف فلاديمير ماكارو، الذي يخطط لبدء الحرب العالمية الثالثة. تتضمن اللعبة حملة لاعب واحد، وأخرى متعددة اللاعبين، ووضع زومبي في عالم مفتوح (في الوقت المناسب لعيد الهالوين).

أخيرًا، Call of Duty: Warzone هي إجابة Activision لعام 2022 على اتجاه لعبة الباتل رويال المجانية. كما هو الحال مع رواد هذا النوع مثل Fortnite، يمكنك القفز بالمظلة على خريطة لعبة متقلصة والبدء في اللعب. تشمل المواقع Urzikstan وRebirth Island وFortune’s Keep.