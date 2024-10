Xbox تستضيف عرضًا للشركاء في 17 أكتوبر

إليك شيئًا بسيطًا لإضفاء الحيوية على الأسبوع في عالم الألعاب: تستضيف Xbox عرضًا لألعاب الطرف الثالث يوم الخميس 17 أكتوبر في الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سيتوفر بث 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية على YouTube باللغة الإنجليزية مع ترجمة مباشرة بـ 16 لغة أخرى (ستضيف Xbox ترجمات للغات أخرى بعد ذلك).

ستحتوي قناة Xbox على إصدارات من العرض مع وصف صوتي ولغة الإشارة الأمريكية (ASL).

ستتوفر نسخة بلغة الإشارة البريطانية على قناة Xbox On. ستتمكن أيضًا من مشاهدة البث باللغة الإنجليزية ولغة الإشارة الأمريكية على Twitch، وكذلك على LinkedIn.

سيستمر بث Partner Preview لمدة 25 دقيقة تقريبًا وسيتضمن أكثر من اثني عشر مقطعًا دعائيًا من شركاء Xbox. ستحظى بإلقاء نظرة على التوسعة التالية لـ Alan Wake 2 (The Lake House)، وطريقة اللعب Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii وبعض الزعماء في لعبة Soulslike تسمى Wuchang: Fallen Feathers. كما تعد Xbox أيضًا ببعض الكشف عن الألعاب الجديدة جنبًا إلى جنب مع إعلانات تاريخ الإصدار. وكما تتوقع، ستأتي العديد من هذه العناوين إلى Game Pass بشكل أو بآخر.

تنهي Xbox العام بقائمة مكتظة بشكل معقول من ألعاب الطرف الأول، مع Call of Duty: Black Ops 6 وMicrosoft Flight Simulator 2024 وIndiana Jones and the Great Circle التي لم تصدر بعد. ومع ذلك، من الجيد دائمًا أن نرى أصحاب المنصات يسلطون الضوء على الألعاب من الناشرين والمطورين التابعين لجهات خارجية.