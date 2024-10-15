كريج دنكان يخلف آلان هارتمان في منصب رئيس استوديوهات ألعاب Xbox

من المقرر أن يتقاعد آلان هارتمان، رئيس استوديوهات ألعاب إكس بوكس، في نهاية شهر نوفمبر، لينهي بذلك 30 عامًا من العمل في مايكروسوفت.

وقد تم تعيين كريج دنكان، رئيس استوديو Rare، الذي استحوذت عليه مايكروسوفت في عام 2002، ليخلفه.

ولتعويض رحيل دنكان في النهاية عن الاستوديو، سيتولى جو نيت وجيم هورث منصبي رئيسين مشاركين في Rare، كما هو موضح في مذكرة داخلية اطلع عليها موقع The Verge:

في منصبه الجديد، سيواصل كريج التركيز على مساعدة استوديوهاتنا في تقديم تجارب ألعاب عالية الجودة ومتميزة يمكن أن تنمو لتصبح امتيازات ناجحة وتصل إلى المزيد من اللاعبين من خلال الاستثمار في الملكية الفكرية الجديدة.

سيقدم كريج تقاريره إلي وينضم إلى فريق قيادة محتوى اللعبة والاستوديوهات، وسيعمل عن كثب مع آلان أثناء فترة الانتقال. سيظل فريق قيادة XGS الحالي الذي أسسه آلان سليمًا ويقدم تقاريره إلى كريج.

يسعدني أيضًا أن أعلن أن جو نيت وجيم هورث سيتوليان منصبيهما كرئيسين مشاركين لشركة Rare. لقد لعبت قيادتهما دورًا حاسمًا في نمو Rare، وأنا واثق من أنهما سيرفعان الاستوديو وألعابه إلى مستويات أعلى.

ومن المثير للاهتمام أن هارتمان لم يشغل وظيفته كرئيس لاستوديوهات ألعاب Xbox إلا لأقل من عام. قاد هارتمان مطور Forza Motorsport Turn 10 لمدة عقدين تقريبًا قبل أن يتم سحبه ليحل محل رئيس استوديو ألعاب Xbox السابق مات بوتي العام الماضي. تقاعده مفاجئ إلى حد ما، ولكن نظرًا لأنه ليس بسبب أي خلافات في الشركة، فمن المحتمل أن يكون مجرد حالة من رغبته في التقاعد من 30 عامًا في Microsoft.

يأتي هذا التغيير في الرؤساء بعد حوالي شهر من تسريح Microsoft لـ 650 موظفًا. ترتبط عمليات التسريح هذه بقرارها في عام 2022 بالاستحواذ على Activision Blizzard. وفي حين لم يتم إلغاء أي ألعاب، فإن هذا التغيير قد يشير إلى تحول في الخطط المستقبلية لشركة Xbox Game Studios.