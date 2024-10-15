تكريم 22 موهوبًا من ذوي الهمم في الكتابة الأدبية بالمنيا

نظمت محافظة المنيا، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، لتكريم الموهوبين في كتابة القصة القصيرة، وذلك ضمن فاعليات مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالتعاون بين جمعية “النور الحقيقي” لخدمة المكفوفين وضعاف البصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وبتكليف من محافظ المنيا، شارك اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة فى الفعاليات، معربًا عن سعادته بالمشاركة، مقدما التحية والتقدير لأبناء المحافظة من المكفوفين.

ونقل السكرتير العام، تقدير واحترام اللواء كدواني لهم، ولجهودهم وقدراتهم المتميزة كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، لافتًا إلى اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الإحتياجات الخاصة، وتذليل كافة الصعاب والعقبات أمام أبنائنا من ذوي الهمم.

تكريم 22 موهوبًا في كتابة القصة القصيرة

بدأت الفاعلية بآيات من القرآن الكريم، بتلاوة من أحد الأطفال المكفوفين، ثم تقديم عرض فنى من الشباب، تم عرض فيلم تسجيلى من إعداد فريق جمعية "النور الحقيقى"، وعلى هامش الفعالية تم توزيع مكافآت مالية وعصا بيضاء على 22 شابًا من الموهوبين في (كتابة القصة القصيرة) وتنوعت المكافآت المالية من المركز الأول والأخير بين 10 آلاف، و5 آلاف جنية، وعبر المشاركون عن سعادتهم بالمبادرات الهادفة لدمجهم في المجتمع، مقدرين جهود اللواء كدوانى ودعمه لهم.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومؤسسي جمعية النور الحقيقى، وعدد من المؤسسات الأهلية والخدمية، وعدد من ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم ومرافقيهم، وعدد من المتطوعين .