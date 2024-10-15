الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يستعرضان فرص الاستثمار المتاحة مع موزمبيق

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق، لقاءً افتراضياً بين حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونظيره الموزمبيقي، Gil Beris، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجانبين، ولا سيما فيما يتصل بالانتهاء من التوصل إلى اتفاقية لتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
واستعرض السفير فرغل الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين مصر وموزمبيق، خاصة بعد زيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى مابوتو في يونيو 2023، والتي اعطت دفعة عززت العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
من جانبه، أوضح حسام هيبة الإمكانيات المتاحة للاستثمار في مصر، والفرص والمشروعات التي تجعل الاقتصاد المصري واعداً، كما استعرض Beris التطورات الإيجابية التي مر بها الاقتصاد الموزمبيقي.
وأكد السفير المصري في مابوتو على أولوية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموزمبيق في مجال التجارة والاستثمار، وهو ما تعهدت الاطراف المشاركة على القيام به خلال الفترة القادمة، ولاسيما في ضوء الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الثنائية في عام 2025.

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