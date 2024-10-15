وزارة الرياضة تنظم زيارة أولى وفود الشباب المشارك في المرحلة الثانية من مبادرة " نوِّر فكرَك.... ابنِ وعيَك "

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ، زيارة أولى وفود الشباب المشارك في المرحلة الثانية من مبادرة " نوِّر فكرَك.... ابنِ وعيَك " الي مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بمقره بمشيخة الأزهر الشريف ، والتي تأتي في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي " بداية جديدة لبناء الإنسان" .



وشارك في الزيارة 60 شابًا وشابة من أعضاء برلماني الطلائع والشباب وأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز شباب محافظة "أسيوط "، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور/أحمد الطيب ؛ شيخ الأزهر ، الدكتور/ أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وقد استمع الوفد إلى محاضرتين؛ حاضر فيهما أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اشتملت المحاضرتان على عددٍ من المحاور عن السلوكيات وبناء الإنسان ، كان أهمها :"التقدم التقني وأثره على السلوك ، خطورة الأفكار والمفاهيم المتطرفة واللادينية على سلوك الإنسان، أعمدة بناء الشخصية المصرية ،

قيمة المواطنة والولاء للوطن "



وفي ختام المحاضرتين دار حوار مفتوح بين الشباب والمحاضرين اتسم بالإيجابية والتفاعلِ المميّز من الحاضرين ، مما يُدلّل على تفاعل الشباب مع المحاور التي طُرحت خلال اللقاء وأهميتها لهم في بناء وعيهم.

تجدر الإشارة الي أن المبادرة تهدف :" زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة " .

وتهتم المبادرة بعقد سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل حول :" تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم ثقافة التعايش والحوار، فضلًا عن تحصين الشباب معرفيًا وفكريًا ودعم القدوات الصالحة لتعزيز منظومة القيم والأخلاق التعريف بالقدوة الصالحة والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية والهوية الدينية لكل صاحب دين وكل صاحب عزيمة لبناء هذا الوطن" .

ومن المقرر مشاركة 3000 شابًا وشابة من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز شباب الجمهورية .

