آيه شحاته تحصد ذهبية مالابو المفتوحة للتايكوندو بغينيا الاستوائية

فازت آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة ما بين 15 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

افتتحت آية مشوارها بالبطولة بمنافسات وزن 67 كجم بالفوز على بطلة الجابون بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة فرنسا وتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكانت قد حققت آية الميدالية الفضية بوزن 67 كجم بمنافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في غينيا الاستوائية.

يذكر أن أبطال مصر قد شاركوا مؤخرا ببطولة كأس الرئيس بغينيا الاستوائية وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين