حسام حسن يعلن عن تشكيل منتخب مصر لمواجهة موريتانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تشكيل منتخب مصر لمباراته امام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

أحمد عيد

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

خالد صبحي

محمد حمدي

مروان عطية

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

أسامة فيصل

الإحتياطي :

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي- محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل.