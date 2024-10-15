وزير السياحة فى زيارة للصين لعقد لقاءات مهنية و رسمية و حضور فعاليات معرضCOTTM في دورته 17



سافر شريف فتحى وزير السياحه والاثار الى الصين علي رأس وفد يضم عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحه و السفير خالد ثروت مستشار الوزير الي الصين لعقد عدد من اللقاءات المهنية و الرسمية و حضور فعاليات معرضCOTTM في دورته١٧ ومصر من الدول التي شاركت في المعرض منذ بدايته ومعرض كوتم بعتبر من اهم المعارض السياحية في الصين لنوعيه الشركات السياحيه الصينيه التي يتم دعوتها للمشاركة في المعرض و عقد لقاءات مع العارضين ومنها شركات صينيه متخصصه في سياحه الحوافز والمؤتمرات

جدير بالذكر ان الصين يخرج منها سنوياً ١٢٠ مليون سايح

ويأتى هذا المعرض فى اطار خطة المعارض التى تنفذها الهيئة و التى تشارك فيها الي جانب غرفتى الشركات و الفنادق و شركة مصر للطيران سوف تشارك فى معرض Cottom السياحى بمدينة بكين الصينية خلال الفترة من ١٦ الي ١٨ اكتوبر الجارى بمساحة ١٣٦ متر مربع

وسيعقد المعرض في دورته القادمه عام٢٠٢٥ في الفتره مابين٢٦ ال٢٨ ابريل من العام القادم