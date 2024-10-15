مونديليز ايجيبت تنتقل من الكهرباء إلى الطاقة الخضراء

أعلنت شركة مونديليز ايجيبت عن تحول مصنعيها في العاشر من رمضان بالكهرباء المتجددة بنسبة 100% ، عن طريق استبدال مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية بمصادر الطاقة الخضراء مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال تعاونها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تندرج هذه الاتفاقية ضمن التزام مونديليز ايجيبت الراسخ بالتنمية المستدامة، حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف رؤية 2030، فضلاً عن المساهمة في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجيتها العالمية. كما تسعى من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة المتجددة في مصر، وذلك عبر التعاون مع الحكومة المصرية لاستخدام الطاقة الناتجة من 5 محطات توليد كهرباء حكومية تشمل محطات: رياح جبل الزيت، ورياح الزعفرانة، والمحطة الشمسية بالزعفرانة والمحطة الشمسية بكوم امبو، ومحطة الرياح بالغردقة.

أكد محمد المرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مونديليز ايجيبت أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويعكس التزام الشركة الراسخ بأهمية تحقيق الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن مونديليز ايجيبت ملتزمة بتطوير حلول مبتكرة تساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الحكوميين.

وأضاف المرسي: " يشكل هذا التعاون علامة فارقة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات للغازات الدفيئة في مراحل عملياتنا المختلفة بحلول عام 2050. من ناحية أخرى، يتماشى مع استراتيجية مصر لتغير المناخ لعام 2050 ويدعم رؤية مصر 2030. فمن خلال تقليل انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة المتجددة، سنساعد في تقليل التأثير البيئي والمساهمة في بناء اقتصادات أكثر استدامة ومرونة".