ادفانسيس تفتتح المرحلة الأولى من مركز خدمات التعهيد ليوتك في القاهرة

أعلنت شركة ادفانسيس، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول مستدامة وعالمية، عن افتتاح وتسليم المرحلة الأولى من مركز خدمات التعهيد (Offshore Delivery Center) الجديد لشركة يوتك في القاهرة، مصر، والذي يتيح تقديم تلك الخدمات بشكل مبتكر تُحسن من العمليات التشغيلية للشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويتمتع المركز بموقع استراتيجي يلبي احتياجات العملاء الإقليميين، حيث يوفر وصولاً سلساً إلى خدمات التعهيد، والتي تعد أساسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، والنمو المستدام في سوق عالمي يتسم بالتنافسية المتزايدة.

تلعب خدمات التعهيد التي تقدمها شركة ادفانسيس دورًا محوريًا في دعم العمليات التشغيلية لشركة يوتك من خلال توفير بنية تحتية متقدمة ومعدات متطورة، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة كبيرة من الموارد البشرية الماهرة من إداريين ومهنيين في مصر، وتوفير ممارسات رائدة في قطاع التعهيد. ومن خلال هذا التعاون، تهدف يوتك إلى تعزيز عروض خدماتها وزيادة كفاءة عملياتها وتعزيز الابتكار، مما يُمكنها من تحقيق النجاح على المدى الطويل في بيئة أعمال ديناميكية.

قال أحمد المُغازي، الرئيس التنفيذي لشركة ادفانسيس: " تجسد شراكتنا مع يوتك مرونتنا والتزامنا بتقديم حلول تتمحور حول العملاء وتركز على احتياجاتهم. نركز في ادفانسيس على تمكين عملائنا من توظيف خدمات التعهيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمكن شركات مثل يوتك من التوسع بسرعة وكفاءة مع الاستفادة من الخبرات التي تضمن النجاح المستدام على المدى الطويل."

أضاف وائل جاد، الرئيس التنفيذي لشركة يوتك، أن شراكتنا مع شركة ادفانسيس تتيح لنا التوسع والنمو من خلال خدمات التعهيد، والتي تعد ركيزة أساسية لنا. إن تأسيس المركز يضعنا في موقع يسمح لنا بتحقيق أهداف خطتنا التوسعية الطموحة والاستمرار في تقديم حلول خدمات بشكل فعال لعملائنا، وذلك بدعم من خبرات ادفانسيس في هذا المجال."



تابع شرف الدين محمد، المدير التنفيذي للعمليات لشركة ادفانسيس: "نلتزم بتزويد شركة يوتك بالأدوات والدعم اللازمين لدفع نموها ونجاحها في السوق اعتماداً على خبرات وموارد شركة ادفانسيس، بما يدفع نموها ونجاحها في السوق، وتوسيع عملياتها، وزيادة حصتها السوقية مع تحسين الكفاءة من حيث التكلفة."