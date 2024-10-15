جيتكس 2024.. كاسبرسكي تعلن عن حلول متطورة للمناعة السيبرانية في الشرق الأوسط وتركيا

أعلنت كاسبرسكي خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2024، عن إطلاق Appicenter، وهي منصة لتوزيع المحتوى للأجهزة المستندة إلى نظام التشغيل KasperskyOS. وفي طليعة المنتجات المدعومة من Appicenter بوابة Kaspersky IoT Secure Gateway.

وتجلب منصة Appicenter معها طيفاً واسعاً من سيناريوهات الأعمال، كما توسّع نطاق القطاعات المشمولة في بوابة Cyber Immune IoT Gateway. وبات كل من إصدار Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0 ومنصة Kaspersky Appicenter متاحَين الآن في الشرق الأوسط وتركيا.

يجسد كلا الحلَّين مفهوم المناعة السيبرانية، حيث يجري استحداث منتجات تكنولوجيا المعلومات من الألف إلى الياء بتوظيف منهجية التصميم الآمن (Secure by Design). ويضمن هذا النهج وجود مقاومة في وجه غالبية الهجمات الإلكترونية. كما تحظى حلول المناعة الرقمية بإقبال على نحو لافت في القطاعات التي تستلزم مستويات عالية من متطلبات الأمن السيبراني، والموثوقية، والقدرة على التنبؤ، ومن أمثلتها القطاع الصناعي، والطاقة، والبتروكيماويات، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وأنظمة المدن الذكية.

تدعم منصة Kaspersky Appicenter جميع مراحل دورة حياة التطبيق، مشكّلة حلقة وصل بين المطورين، والباعة العالميين، والمستخدمين النهائيين للأجهزة المستندة إلى نظام التشغيل KasperskyOS. وتتألف المنصة من ثلاثة عناصر رئيسية: 1) بوابة للمطورين لتسهيل التطوير الناجح للتطبيقات؛ 2) موقع إلكتروني يحتوي على بيان بالتطبيقات بغرض إيجاد المتاحة منها للأجهزة المستندة إلى نظام التشغيل KasperskyOS؛ 3) واجهات تحكم إدارية للبحث عن التطبيقات، وتثبيتها، وتحديثها، وإلغاء تثبيتها على الأجهزة المستندة إلى نظام التشغيل KasperskyOS. كما وتوفر بوابة المطورين حزمة أدوات تطوير للبرمجيات (SDK) وبرمجيات ثابتة لبوابة KISG، متاحة بين أيدي المطورين دون عوائق. وحالياً، يضم الموقع الإلكتروني لمنصة Appicenter ثلاث تطبيقات لبوابة Kaspersky IoT Secure Gateway؛ وهي MQTT Publisher، وOPC UA Client، وNetwork Protector.

Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG) عبارة عن بوابة مناعة رقمية مصممة لتأمين تناقل البيانات بين الشبكات التكنولوجية وشبكات البيانات المؤسسية، وتوفر حماية راسخة لإنترنت الأشياء الصناعي. ويوفر إصدار بوابة 3.0 KISG الذي جرى إطلاقه حديثاً اختباراً ذاتياً لأنظمة فرعية رئيسية لمراقبة أداء وظائف الأمان. ويتيح التحقق من سلامة ملفات النظام والتطبيقات المثبتة، ويدعم تثبيت التطبيقات من منصة Kaspersky Appicenter.

يمكن للمنتج الجديد العمل في وضعين: جهاز توجيه، وصمام بيانات. ففي وضع جهاز التوجيه، تم تقديم وظيفة توجيه المنافذ عند ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، إلى جانب تصفية بروتوكول التطبيق وتفتيش البروتوكول الصناعي (تفتيش عميق للحزم (DPI) مع وظيفة كشف\صدّ التطفل). وهذا يسمح بحظر اتصالات الشبكة والعمليات المحددة استناداً إلى بروتوكول التطبيق. ويمكن الآن دمج عدة بوابات ضمن عنقود شبكي على مستوى عالٍ من الجاهزية، مع وجود بوابة نشطة وحيدة في وقت تعمل فيه البوابات الأخرى كنسخ احتياطية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم إصدار بوابة KISG الجديد وضع مسارات ثابتة قابلة للتكوين من قبل المستخدم لإدارة أكثر مرونة لحزم الشبكة. وفي وضع صمام البيانات، يمكن الآن تنفيذ تطبيقات المستخدم، مع تشغيل كل تطبيق في بيئة معزولة.

تساعد بوابة Kaspersky IoT Security Gateway العملاء على تقليل تكلفة تأسيس البنية التحتية للشبكة وتحسين عمليات الأمن السيبراني. إذ تسمح بإدارة الأجهزة مركزياً من خلال وحدة تحكم إدارية موحدة (Kaspersky Security Center). ويمكن دمج التطبيقات غير الموثوق بها في نظام تشغيل آمن، مما يزيل خطر استغلال الثغرات الأمنية أو الوظائف غير المصرّح عنها. ويضيف هذا الحل طبقة مستقلة من الحماية لأنظمة الأتمتة الحالية ويعزز أمان أجهزة إنترنت الأشياء.

قال توفيق درباس، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيالدى كاسبرسكي: «يعيد نهجنا في المناعة السيبرانية تشكيل مستقبل الأمن السيبراني، ويكتسب زخماً كبيراً في الشرق الأوسط وتركيا، مع إدراك مزيد من المؤسسات حاجتها إلى تقنيات آمنة في الجوهر. وتساعد التحديثات الأخيرة في ملف أعمال الحماية السيبرانية لدينا على تعزيز الوضعية الأمنية لعملائنا في قطاعات البنية التحتية الحيوية. وإننا نتوقع تسارع هذا التحول في السنوات المقبلة».