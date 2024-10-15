مهرجان الموسيقى العربية 32| برنامج الليلة الثامنة

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، تتوالى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدورته الـ٣٢، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويديره الدكتور خالد داغر .

حيث يُقام في الثامنة والنصف مساء الجمعة ١٨ أكتوبر خمس حفلات بمسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. على مسرح النافورة سيطل لأول مرة على جمهور المهرجان الفنان تامر عاشور بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو سعيد كمال، يسبقه فاصلاً للعزف المنفرد للفنانين يحيى مهدي (تشيللو)، حازم شاهين (عود)، على خفاجي (بيانو)، وسعيد كمال (كمان).

حفلات مسرح الجمهورية

وعلى مسرح الجمهورية، ستقام ليلة يمنية يحييها الفنان الكبير أحمد فتحي أما مسرح معهد الموسيقى العربية فيستقبل فرقة تراث سيد درويش بقيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش. وتمتد الفعاليات الي مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية حيث يقام حفلاً للنجم الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، يسبقه فقرة للعزف على البيانو للموسيقار للفنان عمرو سليم.

حفل مسرح أوبرا دمنهور

وبالتزامن، يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلاً للفنان سعيد عثمان بمصاحبة فرقته "شموع". وعلى الساحة الخارجية بدار الأوبرا، ستُقدم فقرات غنائية في السابعة مساءً لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر. كما تتواصل في الواحدة ظهرًا بالمسرح الصغير مسابقة رتيبة الحفني للغناء العربي للأطفال.