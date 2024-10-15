محافظ المنيا يتفقد منطقة سوق الحبشي لمعاينة موقع مشروع التطوير

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، منطقة الحبشي بحي وسط مدينة المنيا، لمعاينة موقع مشروع تطوير سوق الحبشي الحضري، وذلك تمهيداً للبدء في عملية الطرح والتنفيذ، لإنشاء مبنى حضري مخصص للباعة الجائلين، بهدف القضاء على العشوائية وتوفير بيئة منظمة وآمنة للبائعين والمشترين.

وأوضح اللواء كدواني، أن المشروع يقام ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مساحة 3975 مترًا مربعًا، ويتضمن طرح وحدات لبيع المواد الغذائية في الطابقين الأرضي والأول العلوي، مع ضم الباعة القطاعي بالسوق داخل مبنى حضري متكامل، مشيرًا إلى أهمية تسهيل حركة المرور في المنطقة المحيطة بسوق الحبشي، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب التكدس، خاصة بعد تنفيذ المشروع، والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الطرق والمداخل المؤدية إلى السوق، بما يحقق راحة السكان والمواطنين القاطنين في المنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد وليد العاطون مدير إدارة المرور بالمنيا، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة هايدي فاروق مدير وحدة التنمية الحضرية، والمهندسة هدير ربيع استشاري وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، بالإضافة إلى مسؤولي المرافق والتفتيش المالي والإداري.