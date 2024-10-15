أيمن يونس يحذر حسام حسن من سيناريو إيهاب جلال

قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن حسام حسن في تصريحاته يعبر عن ثقافة من تواجدوا خلال السنوات الأخيرة، ولم يجد منهم الدعم، وهو نفس الأمر لـ حسام البدري وإيهاب جلال اللذين لم يجدا الدعم، ورحل مدرب مميز وجئنا بمدربين غير جيدين.

وأضاف أيمن يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن مدرب منتخب مصر يحتاج أن يستمر لفترة كبيرة أربع أو خمس أعوام، لكن هذا لا يحدث في الفترة الأخيرة، وكيروش كان مدرب كبير يستحق التواجد لكنه لم يستمر وتم تطفيشه.

واختتم أيمن يونس: نقول لحسام حسن إنه يجب أن يركز في الـ90 دقيقة، لكن يجب دعمه نفسيا، وكنا نختلف قبل تواجده، لكن بمجرد تواجده يستحق الدعم والمؤازرة، وخاصة أنهم لا يمثلون ولا يدعون ويتعاملون بشعور اللاعب حتى الآن.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة



يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب موريتانيا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الشيخ ولد بيديا، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات بتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم بقيادة المدير الفني حسام حسن رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل حسم تأهله رسميًا لنهائيات أمم أفريقيا، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة من لقاء اليوم لحسم البطاقة.

على الجهة المقابلة يسعى المنتخب الموريتاني الرد اعتباره بعد الهزيمة على يد المنتخب المصري في مباراة الذهاب قبل أيام، حيث خسر بثنائية سجلها محمود حسن تريزيجية ومحمد صلاح.