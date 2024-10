Team Falcons ينافس على لقب بطولة HONOR OF KINGS CHAMPIONSHIP الافتتاحية لعام 2024

يقترب موعد انطلاق بطولة Honor of Kings Championship لعام 2024، الحدث الأهم والأكثر ترقباً في عالم لعبة Honor of Kings لهذا العام؛ يوم 12 أكتوبر في مركز MGP Space بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، حيث ستشهد هذه البطولة منافسة حامية بين أفضل 16 فريقاً للعبة Honor of Kings من مختلف أنحاء العالم للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى مليون دولار، بما في ذلك 300 ألف دولار أمريكي للفريق الفائز.

ومن بين الفرق المتنافسة، يظهر فريق Team Falcons من السعودية أحد أبرز الفرق المشاركة في البطولة.



الفرق المشاركة في بطولة Honor of Kings Championship لعام 2024

ستنطلق بطولة Honor of Kings لعام 2024 في جاكرتا بمرحلة المجموعات، حيث تتنافس الفرق في مواجهات "الأفضل من ثلاث جولات"، مع تأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب ابتداءً من 18 أكتوبر. بعد ذلك، سيتحول النظام إلى مواجهات "الأفضل من خمس جولات" في إطار نظام الإقصاء المزدوج، وصولاً إلى النهائي الكبير بنظام "الأفضل من سبع جولات" يوم 27 أكتوبر.



قال جيمس يانج، مدير أول لمركز Level Infinite العالمي للرياضات الإلكترونية: "ستمثل بطولة Honor of Kings لعام 2024 في جاكرتا احتفالاً بأفضل الفرق في لعبة Honor of Kings على مستوى العالم، كما ستشكل إنجازاً مهماً في مشهد الرياضات الإلكترونية العالمية. منذ الإطلاق العالمي الناجح للعبة في وقت سابق من هذا العام. شهدنا تجمع اللاعبين من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بها. نحن متحمسون لاستقبال أفضل الفرق في هذه البطولة، ونتطلع إلى المباريات المثيرة التي ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل."

ستُقسم الفرق الـ16 المشاركة في بطولة Honor of Kings لعام 2024 في جاكرتا إلى أربع مجموعات كما يلي:

المجموعة "أ"

إندونيسيا - Dominator Esports

إندونيسيا - Mahadewa

تركيا - FUT Esports

الفلبين - Blacklist International المجموعة "ج"

البرازيل - Alpha 7 Esports

الفلبين - BOOM Esports

ماليزيا - Team Secret

البرازيل - Influence Rage

المجموعة "ب"

ماليزيا - Nova Esports

السعودية - Team Falcons

إندونيسيا - Kagendra Esports

فرنسا - Team Vitality المجموعة "د"

ماليزيا - Black Shrew Esports

ميانمار - Impunity Esports

هونغ كونغ، الصين - Fearless Esports HK

سنغافورة - Revenant Esports

تتعاون Honor of Kings Esports أيضاً مع منتج الموسيقي الإلكترونية الشهير Grabbitz والموزع الموسيقي الفائز بجائزة Grammy ، توم نوريس، لإنتاج الأغنية الرسمية "The Contender". تجسد الأغنية الروح القتالية التي تميز Honor of Kings Esports، حيث تعبر عن السعي المستمر نحو التميز في عالم الرياضات الإلكترونية.

فعالية داخل اللعبة لتوفير تجربة مشوقة

خلال بطولة Honor of Kings لعام 2024، سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع مع الأصدقاء والمجتمع داخل اللعبة من خلال بث تلفزيوني مباشر داخل اللعبة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجميع الأبطال والمظاهر المتاحة في متجر Honor of Kings اعتباراً من 1 أكتوبر عبر إكمال المهام داخل اللعبة.

بدءاً من 12 أكتوبر، سيكون لدى لاعبي Honor of Kings في مناطق وسط آسيا وأوروبا الشرقية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ فرصة للمشاركة في لعبة الأسئلة خلال مراحل المجموعات وحتى النهائيات. تتوفر المزيد من الفعاليات داخل اللعبة للاعبين لاستكشافها والحصول على مكافآت داخل اللعبة.

ولخلق تجربة أكثر تفاعلاً للاعبين، ستشهد بطولة Honor of Kings لعام 2024 وجود أول مراقب افتراضي - يوهوان - مطربة النجوم، حيث سترافق جميع اللاعبين لمشاهدة كل لحظة من مجد البطولة. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم يوهوان – مطربة النجوم، مع أميرة الصقيع - الحفل السماوي وستقدم مولان - مطربة النجوم، عروضاً افتراضية للاحتفال بأمجاد وبطولات كل فريق.

كما ستشهد بطولة Honor of Kings لعام 2024 في جاكرتا تقديم المظهر الجديد لشخصية "جو يووي - الكسوف الناري" في Honor of Kings. حيث يتميز هذا التصميم المستوحى من العنقاء بدرع جديد وتأثيرات نارية في عيني وشعر جو يووي، لعرض قوته الهائلة، بالإضافة إلى شرائط ستنساب خلفه مثل ريش العنقاء. يمكن للاعبين الاشتراك في الفعاليات داخل اللعبة ومشاهدة المباريات للحصول على فرصة الحصول على مظهر الكسوف الناري.

الهاتف المحمول الرسمي للألعاب في بطولة Honor of Kings لعام 2024

يُقدم هاتف realme 13+ 5G، الهاتف المحمول الرسمي لبطولة Honor of Kings لعام 2024، أداءً يصل إلى 120 إطاراً في الثانية، مما يضمن تجربة لعب سلسة.

ستشهد الفرق أداءً استثنائياً في الألعاب، مع تقنية التبريد المتقدمة "VC Cooling Technology" والتي تمتاز بتقنية عالية في التخلص من الحرارة، بالإضافة إلى الشحن السريع بتقنية 80W SuperVOOC.