وزير الرياضة يضع حجر الأساس لبعص مشروعات الطرح الاستثماري بالقصر

فور وصوله الي محافظة الأقصر توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلي مركز شباب طيبة العوامية حيث قام بافتتاح ملعب خماسي نجيل صناعي ،كما قام صبحي بتفقد العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة داخل مركز الشباب ومنها مركز الفنون شعبة الموسيقي والكورال وشعبة الفنون الشعبية والجدارية.

واختتم وزير الشباب جولته بمركز شباب طيبة العوامية بتفقده لمعرض المنتجات الحرفيةواليدوية والتي قامت بتنفذها الطلائع.

ثم توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي نادي المدينة المنورة لوضع حجر الأساس لمشروعات الطرح الاستثماري داخل النادي والتي اشتملت علي فرع للبنك الأهلي وإقامة مول تجاري وتنفيذ العديد من المحلات التجارية.



وأوضح وزير الشباب والرياضة ان مشروعات الطرح الاستثماري داخل مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة سوف تعمل علي توفر المزيد من فرص العمل للشباب.



مضيفاً "صبحي " الي سعينا في وزارة الشباب والرياضة الي ضمان تحقيق الموارد المالية الجيدة والمتنوعة والتي تساهم في تحقيق استمرارية تقديم الأنشطة المختلفة علي المستوي الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي للشباب والأسرة المصرية وايضاً تساعد تلك الموارد المالية الجديدة المتدفقة في الرفع عن كاهل الدولة الدعم المادي لتلك المراكز والأندية والتي بالفعل تقوم الحكومة المصرية بتوفيره لتلك الأندية ومراكز الشباب.

وفي ختام حديثه نوه وزير الشباب والرياضة الي السعي المتواصل وفقا لرؤيةالقيادة السياسية بتطوير كافة مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة ورفع كفاءتها وكفاءة البنية التحتية والمنشآت الرياضية والشبابية بها لترضي طموح ومتطلبات الشباب والأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية .

الجدير بالذكر ان الدكتور اشرف صبحي قد وصل الي محافظة الأقصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم لافتتاح ملتقي الشباب

العربي الأوربي الثامن والذي يقام علي مسرح المدينة الشبابية الدولية بالطود بحضور

المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر .