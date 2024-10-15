حالة من الحزن في أسوان بعد وفاة طالبة إثر انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة

خيمت حالة من الحزن على مدينة أسوان بعد وفاة الطالبة بسملة خلف الله عطيات الله، البالغة من العمر 20 عامًا، والتى تدرس بكلية العلوم السياسية بجامعة الجلالة، إثر حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة على طريق الجلالة، العين السخنة بمحافظة السويس.

أهالي الطالبة المتوفاة يستعدون لاستقبال جثمانها من المشرحة

ويجري أهل الطالبة بسملة خلف الله عطيات الله البالغة من العمر 20 عامًا الأجراءات اللازمة لخروج الجثمان من مشرحة مستشفى السويس العام ونقله إلى محافظة أسوان، لتشييعها إلى مثواها الأخير.

وينتظر أسرة الطالبة بسملة خلف الله عطيات الله البالغة من العمر 20 عامًا، وصول الجثمان من محافظة السويس إلى أسوان لتشييعها إلى مثواها الأخير.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ومواساة لنعي ومواساة أسرة الطالبة بسملة خلف الله عطيات الله البالغة من العمر 20 عامًا، والتي تدرس بكلية العلوم السياسية بجامعة الجلالة، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة وهي في عمر الزهور.

وحدث تشابه في اسم الطالبة بسملة خلف الله، والتي تدرس بكلية العلوم السياسية بجامعة الجلالة، وأخرى ما زالت على قيد الحياة وتدرس بنفس الجامعة، إلى أن علم الديها أن ابنتهما هي التي فقدت روحها إثر الحادث الأليم.

وعقب تداول منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لصورة بطاقة الطالبة بسملة خلف الله عطيات الله البالغة من العمر 20 عامًا، ويرافقها الرقم القومي، تأكد أهل الطالبة في أسوان أن ابنتهم هي التي لفظت أنفاسها الأخيرة، واتجهوا إلى السويس مباشرة لاستلام جثمانها.