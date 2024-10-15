عاجل
تعليمات عاجلة من السكة الحديد لقائدي القطارات بعد حادث قطار المنيا
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

حسن فؤاد : أعشق الهدوء والاستقرار وسعيد بتجربة زواجي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تحدث الفنان حسن فؤاد عن حياته الخاصة وزواجه الناجح وقدم لها رسالة ود ومحبة من خلال برنامج واحد من الناس ، وكانت مفاجأة في البرنامج بحضور زوجته 

وحرص  الإعلامي د. عمرو الليثي على تقديم التهنئة لهما علي الزواج ، وكيف تم التعارف وكان زواج من خلال التعارف علي الفيس بوك وبعد فترة من التعارف والحديث كان الزواج سريعا

 

بينما عقبت زوجته انه إنسان طيب وودود وسعيدة جدا بزواجي منه وهو دائما ما يغني في المنزل ، وانا لم اتأثر بتجربة زواجه السابقة واولاده وهو إنسان راقي وطيب جدا

كما قام حسن فؤاد بتلاوة ايات من الذكر الحكيم خلال الحلقة

كما تناولت الحلقة الحديث عن العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته وأيضاً يتحدث عن أسرته ووالديه ، ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني ، ، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها الف ليلة وليلة ، سعد اليتيم والوزير العاشق

 

مواد متعلقة

حلمى عبد الباقى مع فرقة "تقاسيم" في سهرة طربية أصيلة على مسرح معهد الموسيقى العربية

عزيز مرقة يبدع في صعوده الأول على مسرح مهرجان الموسيقى العربية 32

مايان السيد تنشر كواليس فيلم ولنا في الخيال حب

موسم الرياض 2024| موعد حفل رابح صقر

مهرجان الموسيقى العربية 32| تفاصي حفل أحمد فتحي

محمد حماقي وتامر عاشور في ليلة شتوية واحدة بالقاهرة (الموعد والمكان)

مفاجأة موسم الرياض 2024| احتفاء خاص بمسيرة عمرو دياب (الموعد والمكان)

حفلات أكتوبر 2024| موعد ومكان ليلة مسار إجباري

الجريدة الورقية