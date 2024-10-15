الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

"حزب الله" يستهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصلبات صاروخية.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين، تجمعا لقوات العدو في موقع البغدادي بصلية صاروخية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية".‏

‏- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية".‏

وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

 

الجريدة الورقية