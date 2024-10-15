"حزب الله" يستهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية

أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصلبات صاروخية.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين، تجمعا لقوات العدو في موقع البغدادي بصلية صاروخية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية".‏

‏- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية".‏

وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة.