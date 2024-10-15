حلمى عبد الباقى مع فرقة "تقاسيم" في سهرة طربية أصيلة على مسرح معهد الموسيقى العربية

على مسرح معهد الموسيقى العربية أبحرت فرقة تقاسيم بقيادة المايسترو عادل مصطفى في عوالم الطرب الأصيل بباقة من أغانى الزمن الجميل " اقوى من الزمن ، يا عينى ع الصبر ، قال جانى بعد يومين ، تعب الهوى قلبى، وبتسأل ياحبيبى، اشكى لمين الهوى ،الف ليلة وليلة ،سالمة ياسلامة، شبيكى لبيكى، يا ورد على فل وياسمين ، مكتوب لى اغنيلك، على عينى ياحبة عينى ،ثلاث سلامات ،والله تستاهل ياقلبى ، كوكب تانى ،لعبة الأيام " أداء نجوم الفرقة " رشا فتحى ، احمد حسين ،يارا المحمدى، عاطف ابو مسلم ، مى حمدى ، اسعد محمود ، هالة غلوش، عاطف ابو مسلم ، إيمان حسين ، محمد السيد ، أسماء غالب ، محمد خليل و رامى ابو الفتوح" كما قدم ضيف شرف الحفل الفنان حلمى عبد الباقي مجموعة من روائع التراث الموسيقي العربي منها " انا المصرى ، ابعتلى جواب ، بهية، الجيرة والعشرة ، وحياتك ياحبيبى، اكدب عليك ، الليلة ياسمرة" .

وفي مسرح الجمهورية، قدمت فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد أمسية موسيقية شجية، ضمت باقة من الأغاني التى أعادت إلى الأذهان عظمة التراث الموسيقي المصرى منها " أعز الناس ،ليا عشم وياك يا جميل،حيران ، مضناك ، بوابة الحلوانى، سماح، علمونى عنيك، فى يوم وليلة، ليالى الأنس، النور مكانه فى القلوب ، ابعد ياحب،يا عينى ع الصبر، مخاصمنى بقاله مده، ع الرملة ،عندما يأتى المساء، ياللى عاش ، متى ستعرف ،غاب القمر يا ابن عمى ،لست قلبى، بكره تعرف " أداء " محمد ناصر ، مريم هانى، رحيم احمد ، عبد الله الراجحى، احمد فتحى، سمير صبرى، هناء عادل واصف ، آيات الصالح، احمد مجدى، عزة أسامة، اشرف حسن، حنان مقبل، طارق الماحى،عبد الله لبيب ،احمد شعراوي، اسراء عصام ،دعاء ابو الحسن،عمرو عادل ،ياسمين بركات".

وتواصلت الفقرات المميزة لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر على مسرح الساحة الخارجية بعزف لطلاب فصل القانون تدريب الفنان الدكتور صابر عبد الستار .

وعلى المسرح الصغير وضمن الفعاليات العلمية المصاحبة، عقدت جلسات المؤتمر العلمي التي تناولت موضوع "تأثير الأغنية الشعبية على الإبداع العربي المعاصر"، حيث شهدت الجلسات مشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين من مصر، البحرين، الكويت ، تونس، الأردن،العراق، السودان وفلسطين الذين أثروا النقاشات بآرائهم وتحليلاتهم العميقة .