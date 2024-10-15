Adobe تطرح أدوات الفيديو المولدة للذكاء الاصطناعي في الإصدار التجريبي

تنضم Adobe إلى العديد من اللاعبين الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (GAI) من خلال طرح نموذجها الخاص.

يعمل نموذج الفيديو Firefly على تشغيل عدد من الميزات عبر مجموعة واسعة من تطبيقات الشركة. في Adobe MAX، أعلنت الشركة أن بعض هذه الميزات متاحة في الإصدار التجريبي اليوم.

Generative Extend هي ميزة Premiere Pro التي عرضتها Adobe في وقت سابق من هذا العام. إنها تمكن المحررين من إضافة لقطات وصوت تم إنشاؤها إلى بداية أو نهاية المقطع. يمكن أن يساعد هذا في تغطية انتقال أو تحرير إذا لم تكن اللقطة المطلوبة متاحة. كل ما يحتاجه المحررون هو سحب بداية أو نهاية المقطع.

تقول Adobe أن الأداة يمكنها أيضًا تصحيح خطوط العين والحركات التي تتغير بشكل غير متوقع في منتصف اللقطة.

قالت Adobe إنها عملت مع محرري الفيديو المحترفين على مدار العام الماضي لفهم أفضل لكيفية مساعدة GAI في حل بعض المشكلات في سير عملهم. في حين أن Generative Extend قد يمنحهم اللقطات التي يحتاجون إليها، فقد يكون المبدعون الآخرون أقل حماسًا.

قد يعني هذا أن إعادة التصوير لم تعد مطلوبة، مما يستغرق أيام عمل (ودخل) من فريق العمل والممثلين.

مع ذلك، فإن Generative Extend مخصص فقط للتعديلات الصغيرة. تقتصر الميزة أيضًا على دقة قصوى تبلغ 1080 بكسل في الوقت الحالي، لذا فهي ليست بجودة سينمائية تمامًا.

في سبتمبر، عرضت Adobe معاينة لميزات تحويل النص إلى فيديو (على غرار Sora من OpenAI وMovie Gen من Meta) وتحويل الصورة إلى فيديو. أصبحت هذه الميزات متاحة الآن في تطبيق Firefly على الويب في الإصدار التجريبي، على الرغم من أنه قد يتعين عليك الانضمام إلى قائمة انتظار.

تقول Adobe أنه، كما هو الحال مع نماذج Firefly التوليدية الأخرى، فإن كل من نموذج Firefly Video والميزات التي يدعمها مصممة لتكون آمنة للاستخدام التجاري. يتم تطبيق علامات بيانات اعتماد المحتوى الخاصة بها على أي شيء يخرجه نموذج الفيديو.

في مكان آخر، يكتسب Photoshop بعض الميزات التي عرضتها Adobe في وقت سابق من هذا العام، حيث تعمل Generative Fill و Generative Expand الآن على أحدث Firefly Image Model (تقول الشركة إن هذا يمكنه إنشاء صور أسرع أربع مرات من الإصدارات السابقة). أداة Generate Similar واضحة إلى حد ما - يمكنها إنشاء متغيرات لكائن في الصورة حتى تجد ما تفضله. أطلقت Adobe هذه الميزات اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف Adobe ميزة أنيقة إلى أداة Remove، والتي تتيح لك حذف الأشخاص والكائنات من الصورة بسهولة، مثل Magic Eraser من Google. باستخدام Distraction Removal، يمكنك إزالة بعض العناصر المشتركة بنقرة واحدة. على سبيل المثال، يمكنه تنظيف الأسلاك والكابلات غير المرغوب فيها، وإزالة السياح من صور سفرك.

وفي الوقت نفسه، يُقال إن Frame.io V4 هو أكبر تحديث لمنصة إنتاج الصور والفيديو التعاونية منذ ظهوره لأول مرة قبل تسع سنوات، وهو متاح لجميع المستخدمين. أعادت Adobe تصميمه بالكامل، على سبيل المثال، لتحسين سير العمل وترقية مشغل الفيديو. كما اتضح أن Canon وNikon وLeica ستدعم ميزة Camera to Cloud (C2C)، والتي تسمح بالتحميل المباشر للصور ومقاطع الفيديو إلى Frame.io. وتقول Adobe أن هذا يعني أن معظم الشركات المصنعة الكبرى تدعم الآن ميزة Camera to Cloud (C2C).