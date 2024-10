إصدار لعبة قتالية على طراز أركيد Terrifier العام المقبل

تشهد سلسلة Terrifier، مع خصمها المرعب Art the Clown، لحظة جيدة الآن. تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الناجحة للغاية لفيلم Terrifier 3 - حيث حقق فيلم الرعب المستقل أكثر من 18 مليون دولار - أعلنت شركة نشر الألعاب Selecta Play أن لعبة فيديو Terrifier قيد التطوير وسيتم إصدارها العام المقبل. يتم تطوير Terrifier: The ARTcade Game بواسطة الاستوديو المستقل Relevo وتم تصميمها على غرار لعبة قتالية كلاسيكية. يُظهر الإعلان الترويجي أنها مزيج مناسب من الدماء والغباء، مع فن البكسل الملون والكثير من بقع الدم المبالغ فيها.

وفقًا لقائمة Steam، ستتمكن من اللعب بشخصية Art the Clown و"إحداث الفوضى" في العديد من مواقع الأفلام حيث يتم إنتاج أفلام عنه. ستكون هناك أيضًا أوضاع تعدد اللاعبين محلية. ستتوفر لعبة Terrifier: The ARTcade على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وNintendo Switch وXbox One عند إصدارها في عام 2025.