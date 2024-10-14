سبيس إكس تلتقط صاروخ سوبر هيفي بنجاح

نجح صاروخ سوبر هيفي التابع لسبيس إكس في العودة إلى المنصة بعد الإقلاع ليتم التقاطه بواسطة الأذرع الميكانيكية لبرج الإطلاق في إنجاز مذهل صباح الأحد.

جاء هذا الإنجاز خلال الرحلة الخامسة لمركبة ستارشيب التابعة للشركة، وهو خطوة كبيرة لإعادة استخدام الصاروخ المخطط له.

انطلقت مركبة ستارشيب في حوالي الساعة 8:25 صباحًا بالتوقيت الشرقي من قاعدة بوكا تشيكا التابعة لسبيس إكس في تكساس.

لا يعد هبوط الصواريخ أمرًا جديدًا بالنسبة لسبيس إكس، التي أعادت الآن استخدام حصان العمل فالكون 9 الخاص بها لعدة سنوات، لكن الشركة اتخذت نهجًا مختلفًا تمامًا لاستعادة سوبر هيفي.

في حين أن فالكون 9 يهبط عادةً على سفينة بدون طيار في المحيط، عاد سوبر هيفي إلى موقع الإطلاق واضطر إلى التنقل عبر الفتحة الضيقة بين "عيدان تناول الطعام" الممدودة لبرج الإطلاق.

كانت هذه الخطوة تخاطر بتدمير البرج إذا لم ينجح سوبر هيفي في إطلاقها بشكل صحيح. ولكن هذا ما حدث بالفعل، حيث أظهرت لقطات حية من اختبار الطيران الصاروخ وهو يتراجع ببراعة إلى البرج وسط هتافات مدوية من كل من يشاهد من غرفة المشاهدة.

وفي الوقت نفسه، استمرت المركبة الفضائية في رحلتها لمدة ساعة تقريبًا بعد انفصالها عن الصاروخ وهبطت في المحيط الهندي كما هو مخطط له في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. تم تصميم نظام نقل المركبة الفضائية بالكامل، والذي يتكون من المرحلة الأولى من Super Heavy والمرحلة الثانية من Starship، ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام.