الروبوت الأكثر رقة في معرض CES 2021 يعود بفضل Casio

إذا شاهدت حلقة Star Trek عن التريبلز وفكرت، فأنا بحاجة إلى واحد منهم في حياتي (باستثناء مشكلة التكاثر السريع)، فإن Casio لديها الشيء المناسب لك.

تتلقى الشركة الآن الطلبات المسبقة في اليابان على Moflin، الروبوت المحشو الرائع ذو "القدرات العاطفية" للذكاء الاصطناعي والذي ظهر لأول مرة خلال معرض CES 2021.

تم تطوير Moflin بالشراكة مع شركة Vanguard Industries الناشئة اليابانية، وهو من المفترض أن يعمل مثل حيوان أليف للدعم العاطفي - حيث أن العناق هو تخصصه، ويقول المبدعون أن كل روبوت له شخصيته المميزة، ويمكنه تغيير الحالة المزاجية حسب الموقف وسيشكل ارتباطًا بالأشخاص بمرور الوقت.

يتوفر باللون الرمادي والأشقر مقابل 59400 ين (حوالي 400 دولار)، ومن المتوقع شحنه في 7 نوفمبر. لا توجد كلمة حول إصدار خارج اليابان.

لا يستجيب Moflin للعناق فقط. يُفترض أن تتحدث إليه أيضًا، وسيتفاعل بحركات وأصوات لطيفة. ستساعد هذه التفاعلات في تشكيل شخصيته.

قال مؤسس Vanguard Masahiko Yamanaka في مقطع فيديو ترويجي: "تتمتع Moflin بالقدرة على التعلم وستتطور شخصيتها بناءً على كيفية معاملتها". إنه قادر على الاتصال بالبلوتوث حتى يتمكن من الاتصال بتطبيق، ويشحن في عش صغير لتجنب كسر الوهم بأنه حيوان أليف حقيقي. عندما يتم شحنه، سينام فقط. ومع ذلك، يمكن إزالة الفراء عندما تحتاج إلى غسله.

أطلقت Vanguard حملات Kickstarter و Indiegogo الناجحة لـ Moflin في عام 2020 ولكنها لم تبدأ في شحن الروبوتات إلى الداعمين إلا في أواخر عام 2023. تتولى Casio الآن التصنيع والتوزيع.