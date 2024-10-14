بوينج تسرح 17 ألف موظف للحفاظ على القدرة التنافسية

في رسالة إلى الموظفين، أعلن رئيس بوينج والرئيس التنفيذي كيلي أورتبرج أن الشركة تعمل على تقليص حجم قوتها العاملة الإجمالية بنسبة 10 في المائة. وهذا يعني أن بوينج ستخفض ما يقرب من 17 ألف وظيفة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين والمديرين، على مدى الأشهر المقبلة. وأوضح أورتبرج، الذي تولى القيادة في أغسطس فقط، أن الشركة يجب أن "تجري تغييرات هيكلية" لضمان قدرتها على "الحفاظ على القدرة التنافسية" وتقديم الخدمات لعملائها على المدى الطويل.

أعلن أورتبرج عن عمليات التسريح القادمة في خضم إضراب عمال الماكينات الذي أدى إلى إغلاق الإنتاج في معظم مصانع بوينج، بما في ذلك تلك التي تصنع طائرتها الأكثر مبيعًا، 737 ماكس. ويشارك في الإضراب، الذي استمر منذ منتصف سبتمبر/أيلول، حوالي 33 ألف عامل ماكينات نقابي. كما أوضحت وكالة أسوشيتد برس، كان لذلك تأثير كبير على جيوب بوينج، حيث تحصل على نصف تكلفة الطائرة بعد تسليم طلب العميل.

بالإضافة إلى عمليات التسريح، أعلن أورتبيرج أن بوينج ستؤجل تطوير طائراتها 777X بسبب التحديات التي واجهتها في التطوير، إلى جانب توقف العمل المستمر. وهي تخطط الآن لتسليم الطائرات ذات الجسم العريض الجديدة في عام 2026 بدلاً من عام 2025.

بدأت بوينج عام 2024 باضطرارها إلى إيقاف تشغيل بعض طائرات 737 ماكس 9 بعد انفجار سدادة باب شركة ألاسكا إيرلاينز أثناء طيرانها. وبينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كانت طائرة بوينج في الخدمة منذ نوفمبر من العام الماضي فقط. في يوليو، وافقت الشركة على الإقرار بالذنب في مؤامرة للاحتيال على الحكومة الأمريكية بعد حادثين قاتلين في عامي 2018 و2019 أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. كما تكبدت شركة بوينج خسائر بمئات الملايين نتيجة لتأخر عودة ستارلاينر من محطة الفضاء الدولية. وكان من المفترض أن تستمر أول رحلة مأهولة للشركة بضعة أيام فقط، لكن مشكلات الأجهزة منعتها من الالتزام بالجدول الزمني الأصلي. وفي النهاية، عادت ستارلاينر إلى الأرض بعد أشهر، بدون رواد الفضاء الذين نقلتهم في الأصل إلى محطة الفضاء. وسيعود طاقمها الآن إلى الوطن على متن كبسولة سبيس إكس دراجون في فبراير من العام المقبل.