موسيقى Ghost in the Shell على PS1 تصل إلى الغرب

وصلت الموسيقى التصويرية للعبة Ghost in the Shell التي صدرت عام 1997 والتي تزحف فيها الروبوتات العنكبوتية إلى الغرب لأول مرة. تم إنتاج الموسيقى التصويرية تحت عنوان Ghost in the Shell: Megatech Body (كتحية لآلة Fuchikoma الميكانيكية التي تقودها في اللعبة)، بواسطة Takkyu Ishino. وهي متاحة للطلب المسبق على iam8bit قبل إصدارها في عام 2025.

كان لاعبو لعبة PS1 في أواخر التسعينيات يقودون آلة ميكانيكية تشبه العنكبوت (ظهرت لأول مرة في المانجا عام 1991)، ويدمرون الأعداء إلى أشلاء بمدافع رشاشة مزدوجة وصواريخ موجهة. كتب ماساموني شيرو، مؤلف المانجا الأصلي، قصتها وتصميمها الفني وقام بتوضيحها.

لكن كما اكتشف مطلقو النار في التسعينيات، فإن إطلاق النار بلا توقف لساعات متواصلة أفضل بكثير مع وجود موسيقى تصويرية تكنو قوية في الخلفية مثل مشروب الطاقة لأذنيك. بالإضافة إلى Ishino، فإنه يتضمن "أغاني تهز المستودعات" من Mijk Van Dijk وThe Advent وJoey Beltram وBrother من Another Planet (من بين آخرين).



وصل ألبوم الموسيقى التصويرية لأول مرة إلى اليابان جنبًا إلى جنب مع اللعبة في عام 1997 في إصدار قرص واحد وإصدار محدود موسع من قرصين. في إشارة واضحة إلى الأصل، ستتوفر الموسيقى التصويرية لعام 2025 للغرب على قرص مضغوط (23 مسارًا) وLP مزدوج (11 مسارًا) وقرص صور مقاس 12 بوصة (ستة مسارات "مختارة بعناية").

يمكنك الآن طلب مسبقًا الإصدارات الثلاثة من Ghost in the Shell: Megatech Body على iam8bit. يبلغ سعر القرص المضغوط (المغلف في "علبة عدسية ثلاثية الأبعاد مذهلة") 43 دولارًا، وسعر إصدار الفينيل 55 دولارًا، وسعر قرص الصورة (الذي يأتي على قرص مصور على الوجهين تكريمًا للإصدار الأصلي) 50 دولارًا. ومن المتوقع أن تصل الموسيقى التصويرية في الربع الثاني من عام 2025.