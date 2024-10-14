هدية للمصريين والعالم.. المتحف الكبير جوهرة جديدة في تاج الحضارة المصرية

ساعات قليلة تفصلنا عن التشغيل التجريبي الجزئي لـ المتحف المصري الكبير اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 16 أكتوبر 2024، ليبدأ أول تشغيل تجريبي للقاعة الرئيسية بالمتحف، والتشغيل التدريجي لبعض أجزاء المتحف، تمهيدًا للافتتاح الرسمي الكبير لهذا المشروع الذي اكتمل بالفعل، وسيكون هدية مصر للعالم، كأكبر متحف على مستوى العالم.

في السطور التالية نكشف معلومات عن المتحف المصري الجديد: