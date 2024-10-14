هدية للمصريين والعالم.. المتحف الكبير جوهرة جديدة في تاج الحضارة المصرية
ساعات قليلة تفصلنا عن التشغيل التجريبي الجزئي لـ المتحف المصري الكبير اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 16 أكتوبر 2024، ليبدأ أول تشغيل تجريبي للقاعة الرئيسية بالمتحف، والتشغيل التدريجي لبعض أجزاء المتحف، تمهيدًا للافتتاح الرسمي الكبير لهذا المشروع الذي اكتمل بالفعل، وسيكون هدية مصر للعالم، كأكبر متحف على مستوى العالم.
في السطور التالية نكشف معلومات عن المتحف المصري الجديد:
- بدأ العمل فيه قبل 2011 وتعطل لفترة بسبب الأحداث السياسية ثم تسارع إنجازه بتوجيهات من الرئيس السيسي
- أضخم متحف من نوعه لحضارة واحدة في العالم ويعد المشروع الثقافي الأبرز والأهم في القرن الحادي والعشرين
- يروي المتحف المصري الكبير قصة الحضارة المصرية القديمة في كل عصورها بشكل شامل وسيناريو عرض فريد
- أعلن رئيس الوزراء مؤخرا بدء تشغيله التجريبي اعتبارا من 16 أكتوبر تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة
- يبدأ التشغيل التجريبي بنحو 12 قاعة تضم أكثر من 24 ألف قطعة أثرية بعضها يُعرض لأول مرة على الإطلاق
- بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير خلال تسعينيات القرن الماضي وتم وضع حجر أساس المشروع عام 2002
- يحتل موقعا مميزا وحيويا في محافظة الجيزة إذ يطل على الأهرامات الثلاثة عند مدخل الطريق إلى محافظة الفيوم
- تعاظم الاهتمام بالمشروع بدءا من 2014 مع تولي الرئيس السيسي المسؤولية والاهتمام بالتنمية والمشروعات الثقافية
- عكس الاهتمام بالمشروع رؤية الجمهورية الجديدة لتراث مصر وقيمته وتأسست هيئة خاصة للمتحف في العام 2016
- في عام 2020 صدر قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار
- أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير وتضم عددا من الشخصيات البارزة والخبراء المصريين والدوليين
- اكتمل تشييد مبنى المتحف في العام 2021 واستمر العمل على بقية التجهيزات وسيناريو العرض ونقل القطع الأثرية
- تتجاوز المساحة الإجمالية للمتحف الكبير 500 ألف متر مربع ويمثل صرحا حضاريا وثقافيا وترفيهيا متكاملا وعلى طراز عالمي
- تتوسط واجهته مسلة مصرية وضعت بشكل مُعلق وفريد من نوعه في وسط ميدان على مساحة 27 ألف متر مربع
- تبلغ مساحة المدخل الرئيسي 7 آلاف متر مربع يتوسطها تمثال الملك رمسيس الثاني إضافة إلى 6 آلاف متر مربع مساحة الدرج العظيم
- يشمل المتحف 12 صالة داخلية متنوعة المساحات والإمكانات إضافة إلى مبنى للمؤتمرات على مساحة 40 ألف متر مربع
- يخصص المتحف 7.5 ألف متر مربع لعرض 5 آلاف قطعة تخص الملك توت عنخ آمون وتُعرض معًا لأول مرة في التاريخ
- مساحة متحف الطفل 5 آلاف متر مربع ومثلها لقاعات العرض المؤقت و18 ألفا للعرض الدائم و880 مترا مربعا لفصول الحرف اليدوية
- أهم مقتنيات المتحف تمثال الملك رمسيس الثاني بعد نقله من الميدان الذي كان يحمل نفسه في وسط القاهرة وأمام محطة مصر للقطارات
- يضم المتحف كامل مجموعة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون ومجموعة الملكة "حتب حرس" أم الملك خوفو باني الهرم الأكبر
- تتضمن المقتنيات والمعروضات مراكب الملك خوفو وآلاف القطع منذ عصر ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني
- يضم المتحف المصري الكبير حديقة متحفية ضخمة وممشى سياحيا وسينما ثلاثية الأبعاد ومحلات لبيع الهدايا والمستنسخات
- يضم المتحف المصري الكبير أيضا مركزا متخصصا في الترميم يُعد من أكبر مراكز الترميم المتخصصة والفريدة من نوعها في العالم
- 19 معملا لكل أنواع الصيانة ومعامل مخصصة للصيانة الوقائية والتدريب والبحث العلمي وحاصلة على شهادة الأيزو
- تتمثل أهداف المتحف في تقديم تصور شامل عن الحضارة المصرية وجمع أهم وأنفس المجموعات الأثرية في مكان واحد
- يهدف لإتاحة تجربة سياحية وترفيهية مميزة وفريدة من نوعها بجانب تعزيز نقاط الجذب السياحي والتكامل مع القيمة الحضارية لمنطقة الأهرامات
- يسعى إلى التوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها وتسهيل عملية دراستها وصيانتها وترميمها بشكل علمي مُتقن
- من المقرر أن ينظم المتحف معارض نوعية دائمة ومؤقتة للآثار داخل مصر بجانب عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية
- يعمل وفق فلسفته على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة المستنسخات الأثرية وإتاحة المجال لتسويقها وبيعها للزوار