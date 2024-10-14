مايان السيد تنشر كواليس فيلم ولنا في الخيال حب

نشرت النجمة الصاعدة مايان السيد في آخر صور مأخوذة من كواليس فيلم ولنا في الخيال حب، التي نشرتها شركة ريد ستار Red Star على صفحتها الرسمية متبوعة بجملة "في آخر يوم تصوير فيلم ولنا في الخيال حب نقول فركش"، وهذا استعداداً لطرح الفيلم قريباً بدور العرض السينمائية.

وفي الصور تظهر مايان على دراجة بخارية خلف الممثل الشاب عمر رزيق، بينما تظهر في صورة أخرى النجم أحمد السعدني وهو يجلس مبتسماً على مكتب، ما يبدو أنه في وقت ساعات العمل. والفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

يأتي هذا بالتزامن مع تصوير مايان لدورها في العديد من الأعمال السينمائية، حيث تعيش نشاطاً فنياً ملحوظاً، من بين هذه الأعمال؛ فيلم نجوم الساحل، من إخراج رؤوف سيد (مخرج فيلم الحريفة)، ويضم نجوم الساحل نخبة من المواهب الشابة مثل أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد. وفيلم مايان في فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة، أمام النجمة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، وإخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني من فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2016.

هذا بالإضافة إلى فيلم قصر الباشا، الذي تشارك مايان في بطولته مع بطولة النجم أحمد حاتم، والممثلة السعودية سمية رضا، ومن إنتاج إيه إتش ميديا AH Media. وكذلك فيلم بضع ساعات في يوم ما، بطولة أحمد السعدني، هنا الزاهد، ومي عمر، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وهو مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق.