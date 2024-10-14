محافظ المنيا يعلن الإنتهاء قريباً من المخطط التفصيلي لملوى

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، لقاء خدمة المواطنين بمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، ضمن سلسلة لقاءاته الدورية بالمواطنين، حيث ناقش أكثر من 49 طلباً ، مقدما من اهالى المركز .

تنوعت ما بين ، (رصف طرق- توصيل مرافق- تحسين خدمات التعليم والصحة- دعم منظومة الإنارة- توفير مياه الشرب - الصرف الصحي)، وتمت إحالة بعض شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم والتعامل الفورى والسريع لحلها .

وخلال اللقاء ، وافق المحافظ على عدم نقل الطلاب من "مدرسة الأزهار الإبتدائية" لمدرسة أخرى بناءً على طلب الأهالى ، لبعد المسافة وعدم تكبد اولياء الامور زيادة نفقات الإنتقال، أما قطاع مياه الشرب ، فقد وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بعمل مقايسة لتوصيل المياه بمنطقة "جنينة المغاربة" قبلى مركز ملوى ، وذلك لتضررهم من عدم وجود خطوط مياه ، إلى جانب توصيل خطوط الكهرباء بالمنطقة.

كما ناقش المحافظ، الإجراءات الخاصة بتنظيم حركة مركبات "التكاتك" وتقنين أوضاعها ومواجهة العشوائية ، التي تعيق حركة السير وتزيد من الازدحام والإختناقات المرورية، وذلك ضمن خطة المحافظة ، بالتنسيق مع إدارة المرور لوضع الحلول اللازمة ، فضلاً عن وضع تسعيرة محددة ، بالتنسيق مع مديرى المواقف والمرور ، ووضع ضوابط ملزمة لصالح المواطن ، وفتح ملف لملاك التكاتك بالوحدة المحلية.

وأثناء اللقاء، أعلن المحافظ ، أنه سيتم الإنتهاء قريباً من المخطط التفصيلي لمركز ملوى ، عقب الإنتهاء من المخطط التفصيلي لـ3 مراكز ، (مغاغة - أبوقرقاص - ديرمواس) ، بهدف تحسين البيئة العمرانية ، ومنع التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، مشدداً ، على رئيس الوحدة المحلية ، بإنهاء ملفي التقنين والتصالح ، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية المستمرة ، والتنسيق الدائم بين كافة جهات الإختصاص ، للتغلب على أي معوقات قد تظهر والعمل على تلافيها، وتسريع وتيرة الإنجاز ، والتسهيل على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية ، ومتابعة الصيانة الدورية لكشافات وأعمدة الإنارة وتمهيد الطرق ، حرصاً على سلامة وأمن المواطنين خاصة ً الطرق المؤدية إلى المدارس، حيث تم الإستجابة لشكوى أهالى عزبة "عبد الواحد" لتغيير أعمدة الإنارة بالعزبة، مع تكثيف حملات التفتيش عن سرقات التيار الكهربائى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

كما سلم المحافظ ، كرسيا متحركا لإحدى الفتيات من ذوي الهمم ، من أبناء "قرية الروضة" ، كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، مكلفًا وكيل وزارة التضامن ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتقديم الخدمات والمساعدات المناسبة ، كما وجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب .

وفى نهاية اللقاء، أكد المحافظ ، حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم ، و سعياً للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، وأعرب المواطنون من أهالى مركز ملوى والقرى التابعة له، عن بالغ سعادتهم بالإستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه الدائم على الاستجابة لمطالبهم والزيارات والجولات الميدانية بالمركز.

حضر اللقاء ،عدد من أعضاء مجلس النواب ، وتاج أبوسداح رئيس مركز ملوى، ، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، وعدد من المسؤولين التنفيذيين ، وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة ، وعدد غفير من أهالي ملوى .