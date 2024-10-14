وزير الرياضة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر تمكين النائبات في ظل الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مؤتمر تمكين النائبات في ظل الجمهورية الجديدة، والذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر المؤتمر عبدالعزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، ولفيف من الساده النائبات بمجلس النواب، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى هذه الفترة بفضل قيادة سياسية تؤمن بدورها وأهمية تمكينها على مختلف المستويات، والاهتمام بتمكينها اجتماعياً واقتصادياً لتوفير حياة كريمة لها، مشيراً إلى أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتحمل المسؤولية وإثبات نفسها فى مختلف المجالات.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية شهدت تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بفضل القيادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، لافتاً أن مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لتتألف هذه الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، فى مقدمتها محور التمكين السياسى والقيادة.

ونوه وزير الشباب إلى أن المرأة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعتلت مناصب غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، تاكيداً على اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة ودعم مشاركتها الفعالة في الحياة العامة.