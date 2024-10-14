مهرجان الموسيقى العربية 32| تفاصي حفل أحمد فتحي

يغني الفنان اليمني أحمد فتحي في فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي يضم نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي، بجانب أجمل أصوات وفرق الأوبرا.

موعد حفل أحمد فتحي في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام الحفل الجمعة 18 أكتوبر على مسرح الجمهورية في الثامنة والنصف مساءً، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

الاعتذارات تلاحق الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

بعد الإعلان الرسمي عن الجدول الغنائي لمهرجان الموسيقى العربية 32، تصاعدت أزمة الأحداث في لبنان مما أثر على عدد من فعالياتها بين الاعتذار وتخصيص الأجر لصالح الأسر المتضررة.

وائل جسار يعتذر عن حفل مهرجان الموسيقى العربية: لبنان موجوع

أعلن وائل جسار عن الاعتذار عن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية نظرًا للضربات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي اللبنانية، ولحقه الفنان عاصي الحلاني .

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، لطفي بوشناق، مروة ناجي، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

تستمر فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية على مدار 14يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر، على مسارح الأوبرا في محافظة القاهرة: "مسرح النافورة، المسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية"، وفي محافظة الإسكندرية: "مسرح سيد درويش -أوبرا الإسكندرية-"، وفي محافظة البحيرة: "مسرح أوبرا دمنهور"، وتضم 47 حفلًا، بمشاركة 113 فنانًا، منهم 76مطربًا ومطربة.

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، دورة فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة السابقة، وعدد كبير من السفراء، ونخبة من الفنانين والإعلاميين. افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، دورة فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة السابقة، وعدد كبير من السفراء، ونخبة من الفنانين والإعلاميين.