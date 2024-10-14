مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بعد تصادم قطار بتوك توك في مزلقان بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 3اخرين، عندما اصطدام قطار بتكتوك ، بطريق السماد وبالتحديد مزلقان البيطري خلف المستشفي الجامعي بمحافظة اسوان.

وتعود التفاصيل عندما تلقي مرفق الإسعاف بوقوع مصابين بحادث بطريق السماد مزلقان البيطرى خلف المستشفي الجامعي، مما أسفر عن وفاة شخص سوداني الجنسيه وتم نقله إلي مشرحة اسوان .



بينما أصيب كل من

1/حافظ يحى عبدالله"33"عام سودانى الجنسية

٢/ احمدعبدالرحمن محمد" 27"عاما

٣/ زين ادم"30" عاما



حرر محضر بالواقعه، وتباشر النيابة تحقيقها حيال الواقعة، وتم رفع اثار الحادث لعودة حركة القطار الداخلي