بالتزكية.. قائمة إيهاب أمين تقود الجمباز المصري فى الأربع سنوات المقبلة

نجحت قائمة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، بالتزكية فى قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.

جاء هذا بعد ان تم غلق باب الترشح لإنتخابات اتحاد الجمباز فى الخامسة من مساء اليوم الإثنين ولم يتقدم للترشح إلا قائمة الدكتور ايهاب آمين

وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كل من:

الرئيس | أيهاب أمين العيسوي

نائب أول | أحمد طلعت ربيع

نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن

الأعضاء:

نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني

ووجه امين الشكر لأسرة الجمباز فى مصر علي الثقة الكبيرة التي حظي بها والفوز بالتزكية لاستكمال مسيرة النجاح للجمباز المصري

واضاف امين انه سيعمل مع قائمته خلال الفترة المقبلة علي عدد من المحاور المحلية والقارية والدولية لاستكمال مسيرة النجاح للجمباز المصري

وقاد إيهاب أمين الاتحاد المصري للجمباز لتحقيق عدد كبير من النجاحات والإنجازات خلال السنوات الماضية على المستويين الفني والإداري.

ونجح اتحاد الجمباز تحت قيادة إيهاب أمين في استضافة وتنظيم عدد كبير من البطولات أبرزها سلسلة بطولات كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بالإضافة لبطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع اللعبة.

وفنيا حقق الجمباز المصري في ولاية إيهاب أمين عدد كبير من الإنجازات من خلال حصد الميداليات العالمية وأيضا احتلال المراكز المتقدمة في البطولات الكبرى، والسيطرة على ألقاب البطولات الأفريقية عن جدارة واستحقاق.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز والتي تضم 20 هيئة لها حق الحضور والتصويت.يوم 12 نوفمبر المقبل في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر، لاعتماد تزكية قائمة الدكتور ايهاب آمين لقيادة اتحاد الجمباز لمدة اربع سنوات مقبلة.