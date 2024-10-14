وزير الرياضة يشهد انطلاق فعاليات الموسم السابع لبرنامج "العباقرة جامعات"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الموسم السابع لبرنامج "العباقرة جامعات"، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري، بمشاركة ٤٥ جامعة أهلية وخاصة وحكومية، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر حفل الإطلاق الروائي والإعلامي / عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، السيده/دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

صبحي: الرياضة والتعليم وجهان لعملة واحدة

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"يسعدني أن أشهد انطلاق الموسم السابع من برنامج العباقرة جامعات، والذي يعد منصة حقيقية لإطلاق العنان لطاقات الشباب وإبداعاتهم، هذا البرنامج لا يقتصر على قياس المعرفة فحسب، بل يشجع على الابتكار والتفكير النقدي، وهو ما نحتاج إليه لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وتابع "صبحي":"الرياضة والتعليم وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يساهمان في بناء شخصية متكاملة للشباب، وبرنامج العباقرة جامعات يجمع بين هذين الجانبين، مما يجعل منه برنامجاً متميزاً يساهم في تطوير قدرات الشباب الشاملة".

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الاستثمار في الشباب، وتوفير كافة الفرص التي تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، مشيراً إلى أن برنامج العباقرة جامعات هو أحد هذه الفرص التي تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمل المسؤولية.

وأشار وزير الشباب إلى أن برنامج العباقرة جامعات ليس مجرد مسابقة، بل هو مشروع وطني يساهم في بناء مجتمع المعرفة والإبداع، كما أنه يشجع على التنافس الشريف والتعاون بين الشباب، وهو ما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن برنامج العباقرة استطاع الوصول لكافة شرائح المجتمع باختلاف تعليمهم وثقافتهم ليحقق المعادلة الصعبة، واستطاع أن يكسب ثقة واحترام الجميع علي مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة الراعي الدائم والمستمر لشباب مصر ومن أكبر الداعمين لبرنامج العباقرة، بالإضافة إلى الإهتمام بفكر وثقافة الشباب علي رأس أولويات وزارة الشباب والرياضة.

وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"أوجه تحية خاصة لجميع المشاركين في هذا البرنامج، فهم يمثلون أمل المستقبل وعماد نهضتنا، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المسابقة، وأن يقدموا لنا جميعاً نماذج مشرفة للشباب المصري المبدع".

ومن جهته، قدم الروائي ومقدم برنامج "العباقرة جامعات" الدكتور عصام يوسف، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر من الوزارة لبرنامج "عباقرة الجامعات"، متمنيًا أن تخرج النسخة السابعة من برنامج"عباقرة" بصورة تليق باسم مصر والمستوى العلمي والثقافي للشباب المصري.

ومن جهتها، أشارت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك هو أكبر مؤسسة في مصر تساهم في تطوير المدارس، والقرى المصرية، والمستشفيات الحكومية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورعاية أبطال مصر الرياضيين في مختلف الرياضات، بالإضافة إلى دعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً، وعلمياً وثقافياً ومهنياً.