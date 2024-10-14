تأتي الدجاج في مقدمة القائمة المفضلة لدى ربات المنزل لأنها تحتوى على فوائد عديدة كما انها مذاقها الطيب.

وتحتوي الدجاج على فوائد عديدة أبرزها مصدر للفيتامينات والمعادن: من فوائد تناول الدجاج أنه يوفر مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين بـ3 (النياسين)، بـ6، بـ12، والسيلينيوم، والزنك، والنحاس. هذه العناصر تساعد في تعزيز إنتاج الطاقة، وتحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج بالزبدة والكريمة على الطريقة الهندية بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع إلى مكعبات)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومهروس)

- بودرة الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (يمكن تخفيف الكمية حسب المذاق)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (كبير ومقطع إلى مكعبات)

- طماطم : 3 حبات (ناضجة ومقشرة)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- كاجو : نصف كوب

- الماء : كوب

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- بهارات الجرام ماسالا : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء ضعي مكعبات الدجاج ونتبلها بالملح والبابريكا والثوم المهروس والزنجبيل المهروس، وزجيها في الثلاجة لعدة ساعات حتى تتشرب التتبيلة.

سخني الزيت في مقلاة على النار، وحمري بها مكعبات الدجاج من جميع الجوانب، ثم ارفعيها من الزيت وضعيها جانباً.

لعمل الصوص في المقلاة نفسها، ضعي الزبدة حتى تذوب، ثم أضيفي مكعبات البصل ونحركه حتى يذبل، ثم أضيفي الكاجو والطماطم.

زيدي الماء ثم تبلي بالملح والفلفل والجرام ماسالا ثم غطي القدر حتى تتسبك المكونات.

اجعلي المكونات ناعمة بعد ذلك باستخدام الخلاط.

أضيفي مكعبات الدجاج مرة أخرى مع الكريمة واتركيها حتى تغلي لمدة 3 دقائق.

قدمي الوجبة إلى جانب الأرز الأبيض.