زائر سماوي نادر.. مذنب "أطلس" يزين سماء الأرض

في حدث فلكي استثنائي، يزين المذنب "تسوشينشان - أطلس" سمائنا هذه الأيام، حيث يظهر بشكل بشكل لامع في سماء الليل واضح للعين المجردة هذا الزائر السماوي النادر، الذي قطع مسافات شاسعة عبر الفضاء، وتم رصد الجسم المؤلف من الصخور والجليد في مطلع عام 2023 بواسطة مرصد الجبل الأرجواني الصيني "تسوشينشان" الذي سُمي المذنّب على اسمه.

مذنب "أطلس" يظهر اليوم في سماء الأرض

وأشار علماء الفلك، أن المذنب "اطلس"، سيكون أقرب إلى كوكبنا في هذا الأسبوع، حيث سيصل إلى مسافة 44 مليون ميل، ومع ذلك، يمكن لعشاق علم الفلك طوال هذا الأسبوع رؤية المذنب في سماء المساء كما حدد العلماء، أفضل وقت لرؤية المذنب لتكون اليوم بحلول المساء، حيث سيكون مرئيًا بشكل ملحوظ، بعدما ارتفع المذنب إلى أعلى في السماء، لذا يمكنك رؤيته حتى على الرغم من بعض التداخل من ضوء القمر.

ويستخدم العلماء المنظار لرؤية أفضل لهذه الظاهرة السماوية، بعد حوالي 40 دقيقة من غروب الشمس، خلال الأيام الماضية، وقد تم اكتشاف هذا المذنب بشكل مستقل من قبل فرق من مرصد الجبل الأرجواني الصيني ونظام التنبيه الأخير لتأثيرات الكويكبات الأرضية في جنوب إفريقيا في أوائل عام 2023. نشأت نواته، وهي جسم صلب يتكون من الجليد والغبار، من سحابة أورت البعيدة. ومع اقترابه من الشمس، تتسبب الحرارة في تبخر الجليد، مما يخلق ذيلًا مذهلاً يمكن أن يمتد لملايين الأميال، ويعتبر مذنبا سريع الحركة فهو يندفع عبر الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي بسرعة 290,664 كيلومتراً بالساعة بالنسبة للأرض.

ويتوقع العلماء أن يتلاشى المذنب ويصبح غير مرئي للعين المجردة بحلول نهاية أكتوبر، على الرغم من أن المنظار قد يستمر في الكشف عنه حتى أوائل نوفمبر، و بمجرد مغادرته المنطقة المجاورة لنا، سيواصل رحلته إلى النظام الشمسي الخارجي، ومن المحتمل ألا يعود مرة أخرى.